В Україні подовжують карантин

Обмеження діятимуть щонайменше до кінця літа.

Уряд офіційно сьогодні подовжить карантин до 31 серпня 2021 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас за словами очільника Кабміну, карантинні обмеження будуть ослаблені.

Варто зазначити, що наразі усі регіони України перейшли до "зеленої" зони карантину.

Нагадаємо, 7 червня Кабмін послабив карантинні обмеження в України - дозволив більше скупчення людей під час масових заходів та пом’якшив умови перетину кордону. Зміни внесли до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Новини України: літо без карантину – українці повертаються до масових гульбищ

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