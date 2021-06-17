17 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

17 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.
Что празднуют в этот день
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечают 17 июня 1994 года. Именно в этот день была принята Конвенция ООН о борьбе с опустыниванием. Украина присоединилась к Конвенции в 2002 году. В рамках Конвенции, опустынивание, которое уже приобрело глобальных размеров, рассматривается не как процесс образования пустынь, а как любая деградация земель под влиянием природных или антропогенных факторов. Это приводит голод и вынужденную миграцию населения.
По данным Генеральной ассамблеи ООН, в настоящее время почти треть планеты находится под угрозой высыхания, более миллиарда людей может оказаться в пустыне. Такие территории есть уже на всех континентах, более чем в 110 странах мира. Почти половина людей, обитает на засушливых территориях, живет в условиях нищеты.
Ежегодно человечество теряет 12 млн гектаров земель и 75 млрд тонн плодородных почв. А каждую минуту в мире от голода умирает 16 человек, из которых 12 детей. Около 40% населения земного шара страдает от недостатка воды.
Кто сегодня отмечает именины
День ангела (именины) сегодня празднуют: Назар, Иван, Митрофан, Петр, Марфа, София, Мария.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
17 июня — день памяти святого Митрофана, патриарха Константинопольского
Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский был современником святого Константина Великого (306-337). Отец его, Дометий, был родным братом римского императора Проба, он уверовал во Христа. Во время преследований христиан в Риме святой Дометий с двумя своими сыновьями ушел в Византию, где после смерти епископа Тита был возведен в сан епископа. Затем епископами стали его сыновья Проб и Митрофан.
Однажды в Византию прибыл император Константин Великий и увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана взял его с собой в Рим. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана.
Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, построенном в его память.
Приметы и традиции сегодня
Традиции:
- Считалось, что именно на Митрофана нужно обязательно удобрить землю. Говорили: "Без навоза-батюшки не жди на хлеб от земли-матушки". Кроме того, звали ветер и просили у него прислать дожди летом, чтобы в будущем получить хороший урожай.
- В народе выбирали самых красивых девушек, обвивали их ветвями, а затем поливали водой — этим зазывали осадки для богатого урожая.
Приметы:
- Если ветер дует с севера — будет плохая погода
- На Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня
- Ветер на Митрофана подует с гнилого угла (северо-запада) — жди ненастья
- Если весь день жарко, то будет непогода
- Ночное небо красное — ожидаются сильные ветры
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ссориться, критиковать и конфликтовать.
- Нельзя желать кому-то зла.
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
17 июня в истории
- 1462 — грецкий хозяин Влад III Цепеш предпринял неудачную попытку убить османского султана Мехмеда II, после чего должен был отступать с Валахии
- 1621 — на совещании в Сухой Дубраве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предложил гетману Якову бородавке объединить их казацкие войска и выступить на помощь польско-литовской армии против османского под Хотин
- 1885 — в нью-йоркскую гавань прибыла статуя Свободы — дар французского народа Соединенным Штатам Америки
- 1917 — в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (продолжался до 23 июня), в ходе которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю)
- 1940 — Красная армия оккупировала Латвию и Эстонию
- 1950 — чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут совершил первую операцию по пересадке почки человеку
- 1953 — в Восточной Германии началось восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков
- 1955 — состоялся первый полет советского пассажирского реактивного самолета ТУ-104
- 1993 — Украина и Российская Федерация разделили Черноморский флот
- 2008 — организация Mozilla Foundation устроила так называемый англ. Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3.
Кто из знаменитостей родился в этот день
- 1682 — Карл XII Густав, король Швеции в 1697-1718 гг.
- 1856 — Франц Рубо, украинский художник-баталист французского происхождения.
- 1876 — Шаровольского Иван Васильевич, украинский языковед и историк литературы († 1954)
- 1882 — Игорь Стравинский, украинский композитор
- 1888 — Гейнц Вильгельм Гудериан, генерал-полковник немецкой армии, разработчик моторизованных способов ведения войны
- 1911 — Виктор Некрасов, киевский писатель и диссидент.
- 1929 — Тигран Петросян, советский шахматист, девятый чемпион мира.
- 1930 — Михаил Горынь, украинский правозащитник, диссидент и политзаключенный советских времен, народный депутат Украины 1-го созыва.
- 1939 — Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.
- 1943 — Джеймс Эллиот, американский астроном, открывший кольцевую систему Урана и атмосферу Плутона.
- 1953 — Иво Бобул, украинский певец, композитор. Народный артист Украины.
- 1969 — Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион.
- 1972 — Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.
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