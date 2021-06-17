17 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

17 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечают 17 июня 1994 года. Именно в этот день была принята Конвенция ООН о борьбе с опустыниванием. Украина присоединилась к Конвенции в 2002 году. В рамках Конвенции, опустынивание, которое уже приобрело глобальных размеров, рассматривается не как процесс образования пустынь, а как любая деградация земель под влиянием природных или антропогенных факторов. Это приводит голод и вынужденную миграцию населения.

По данным Генеральной ассамблеи ООН, в настоящее время почти треть планеты находится под угрозой высыхания, более миллиарда людей может оказаться в пустыне. Такие территории есть уже на всех континентах, более чем в 110 странах мира. Почти половина людей, обитает на засушливых территориях, живет в условиях нищеты.

Ежегодно человечество теряет 12 млн гектаров земель и 75 млрд тонн плодородных почв. А каждую минуту в мире от голода умирает 16 человек, из которых 12 детей. Около 40% населения земного шара страдает от недостатка воды.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Назар, Иван, Митрофан, Петр, Марфа, София, Мария.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

17 июня — день памяти святого Митрофана, патриарха Константинопольского

Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский был современником святого Константина Великого (306-337). Отец его, Дометий, был родным братом римского императора Проба, он уверовал во Христа. Во время преследований христиан в Риме святой Дометий с двумя своими сыновьями ушел в Византию, где после смерти епископа Тита был возведен в сан епископа. Затем епископами стали его сыновья Проб и Митрофан.

Однажды в Византию прибыл император Константин Великий и увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана взял его с собой в Рим. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана.

Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, построенном в его память.

Приметы и традиции сегодня

Традиции:

Считалось, что именно на Митрофана нужно обязательно удобрить землю. Говорили: "Без навоза-батюшки не жди на хлеб от земли-матушки". Кроме того, звали ветер и просили у него прислать дожди летом, чтобы в будущем получить хороший урожай.

В народе выбирали самых красивых девушек, обвивали их ветвями, а затем поливали водой — этим зазывали осадки для богатого урожая.

Приметы:

Если ветер дует с севера — будет плохая погода

На Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня

Ветер на Митрофана подует с гнилого угла (северо-запада) — жди ненастья

Если весь день жарко, то будет непогода

Ночное небо красное — ожидаются сильные ветры

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться, критиковать и конфликтовать.

Нельзя желать кому-то зла.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

17 июня в истории

1462 — грецкий хозяин Влад III Цепеш предпринял неудачную попытку убить османского султана Мехмеда II, после чего должен был отступать с Валахии

1621 — на совещании в Сухой Дубраве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предложил гетману Якову бородавке объединить их казацкие войска и выступить на помощь польско-литовской армии против османского под Хотин

1885 — в нью-йоркскую гавань прибыла статуя Свободы — дар французского народа Соединенным Штатам Америки

1917 — в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (продолжался до 23 июня), в ходе которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю)

1940 — Красная армия оккупировала Латвию и Эстонию

1950 — чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут совершил первую операцию по пересадке почки человеку

1953 — в Восточной Германии началось восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков

1955 — состоялся первый полет советского пассажирского реактивного самолета ТУ-104

1993 — Украина и Российская Федерация разделили Черноморский флот

2008 — организация Mozilla Foundation устроила так называемый англ. Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3.

Кто из знаменитостей родился в этот день

1682 — Карл XII Густав, король Швеции в 1697-1718 гг.

1856 — Франц Рубо, украинский художник-баталист французского происхождения.

1876 — Шаровольского Иван Васильевич, украинский языковед и историк литературы († 1954)

1882 — Игорь Стравинский, украинский композитор

1888 — Гейнц Вильгельм Гудериан, генерал-полковник немецкой армии, разработчик моторизованных способов ведения войны

1911 — Виктор Некрасов, киевский писатель и диссидент.

1929 — Тигран Петросян, советский шахматист, девятый чемпион мира.

1930 — Михаил Горынь, украинский правозащитник, диссидент и политзаключенный советских времен, народный депутат Украины 1-го созыва.

1939 — Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.

1943 — Джеймс Эллиот, американский астроном, открывший кольцевую систему Урана и атмосферу Плутона.

1953 — Иво Бобул, украинский певец, композитор. Народный артист Украины.

1969 — Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион.

1972 — Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.

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