Астрологический прогноз на 17 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Символ дня: Феникс.
Стихия дня: огонь.
Ангел-хранитель дня: заступается и защищает от чужого влияния – как морального, так и физического.
Энергетика дня: можно никуда не торопиться.
Число дня: 8
Цвет дня: красный и черный.
Камни дня: хризолит и красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Слова дня: возрождение из пепла, перерождение.
Мистика дня: можно читать заговоры от неправедного суда.
Табу дня: необходимо прислушиваться к интуиции и не делать того, от чего она предостерегает.
Читайте также: Гороскоп на 17 июня для всех знаков Зодиака: день, когда недостатки можно превратить в достоинства