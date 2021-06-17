Астрологический прогноз на 17 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Символ дня: Феникс.

Стихия дня: огонь.

Ангел-хранитель дня: заступается и защищает от чужого влияния – как морального, так и физического.

Энергетика дня: можно никуда не торопиться.

Число дня: 8

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: хризолит и красный гранит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Слова дня: возрождение из пепла, перерождение.

Мистика дня: можно читать заговоры от неправедного суда.

Табу дня: необходимо прислушиваться к интуиции и не делать того, от чего она предостерегает.

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