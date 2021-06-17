Три знака, которым сегодня нужно использовать силу огня

Напряженный день, в течение которого придется не раз испытывать негативные эмоции, которые в результате приведут к перманентному стрессу. Всему виной – тяжелая энергетика нынешних лунных суток, которая будет в буквальном смысле слова давить на мозги. Рассеять мрак и вернуться к свету поможет открытый огонь – костер, камин или простая свеча.

Сегодня, 17 июня, использовать силу огня для того, чтобы очистить дом и душу, рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой ритуал особенно важен.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые – как огненный знак – обожают огонь во всех его проявлениях, и сегодня не изменят себе. Плохое настроение они будут "лечить" при помощи пламени. Конечно, больше всего для роли "врачевателя" подойдет костер, который можно развести с друзьями на природе. Главное, использовать его горения не только как средство испечь в золе картошку или пожарить шашлык, но и как психотерапевтический процесс – на следующий день представители знака обнаружат, что камня, лежащего у них на душе в последнее время, больше нет.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, несмотря на их страсть к размаху во всем – от жестов до организации домашних торжеств, – на этот раз обойдутся минимумом "аксессуаров". Небольшая свечка, которую нужно зажечь, когда начнет темнеть, позволит им отвлечься от окружающей суеты и сосредоточиться на своем внутреннем мире, а точнее, на вопросе, который им необходимо решить. Для этого представителям знака достаточно будет сосредоточиться на пламени и подумать о том, что их волнует. Постепенно они перестанут не только видеть то, что их окружает, но и посторонние звуки – только они сами и сила огня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – особенно те из них, кто ощутил негативную энергию в собственном доме – могут обратиться к целительной силе огня, чтобы очистить его. Для этого нужно совсем немного – небольшая, лучше всего – купленная в церкви. С ней – разумеется, зажженной – нужно пройти по периметру своего жилья по часовой стрелке, заглядывая в каждый – даже труднодоступный – угол, останавливаясь там, где свеча начинает коптить – в таком месте негативной энергии собралось особенно много. Проведя такой ритуал, представители знака заметят, что дышать в доме стало гораздо легче.

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