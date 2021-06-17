DJ NANA эффектно выгнулась в микробикини и похвасталась идеально загорелым телом

Артистка показала аппетитные формы.

Экс-солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ NANA, поделилась горячим фото с отдыха.

На своей странице в Instagram звезда добавила фотографию на которой похвасталась роскошной фигурой. Так, артистка в сером микробикини и белой кофточке продемонстрировала аппетитные формы. Знаменитость эффектоно забросила руку за голову и томно выгнула тело позируя для снимка.

"Ресурсное загорания", — коротко прокомментировала фотографию DJ NANA.

instagram.com/anastasia_domination

Фоловеры артистки засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

Богиня

Непревзойденная Анастасия

Фигура огонь

Красивый загар

Напомним, недавно DJ NANA порадовала фанов провокационной фотосессией. На снимках артистка полностью обнажилась и показала татушку на ноге.

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