DJ NANA эффектно выгнулась в микробикини и похвасталась идеально загорелым телом

Артистка показала аппетитные формы.
Экс-солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ NANA, поделилась горячим фото с отдыха.
На своей странице в Instagram звезда добавила фотографию на которой похвасталась роскошной фигурой. Так, артистка в сером микробикини и белой кофточке продемонстрировала аппетитные формы. Знаменитость эффектоно забросила руку за голову и томно выгнула тело позируя для снимка.
"Ресурсное загорания", — коротко прокомментировала фотографию DJ NANA.
Фоловеры артистки засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.
- Богиня
- Непревзойденная Анастасия
- Фигура огонь
- Красивый загар
Напомним, недавно DJ NANA порадовала фанов провокационной фотосессией. На снимках артистка полностью обнажилась и показала татушку на ноге.