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DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом

DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом

instagram.com/anastasia_domination

Артистка показала апетитні форми.

Екссолістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, поділилася палким фото з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram зірка додала світлину на якій похизувалася розкішною фігурою. Так, артистка у сірому мікробікіні та білій кофтині продемонструвала апетитні форми. Знаменитість ефекто закинула руку за голову та млосно вигнула тіло позуючи для знімку.

"Ресурсне загоряння", - коротко прокоментувала світлину DJ NANA.

© instagram.com/anastasia_domination
instagram.com/anastasia_domination

Фоловери артистки засипали її компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.

  • Богиня
  • Неперевершена Анастасія
  • Фігура вогонь
  • Красива засмага

Нагадаємо, нещодавно DJ NANA потішила фанів провокаційною фотосесією. На знімках артистка повністю оголилася та показала татушку на нозі.