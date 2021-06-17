DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом

Артистка показала апетитні форми.
Екссолістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, поділилася палким фото з відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram зірка додала світлину на якій похизувалася розкішною фігурою. Так, артистка у сірому мікробікіні та білій кофтині продемонструвала апетитні форми. Знаменитість ефекто закинула руку за голову та млосно вигнула тіло позуючи для знімку.
"Ресурсне загоряння", - коротко прокоментувала світлину DJ NANA.
Фоловери артистки засипали її компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.
- Богиня
- Неперевершена Анастасія
- Фігура вогонь
- Красива засмага
Нагадаємо, нещодавно DJ NANA потішила фанів провокаційною фотосесією. На знімках артистка повністю оголилася та показала татушку на нозі.