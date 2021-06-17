DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом

Артистка показала апетитні форми.

Екссолістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, поділилася палким фото з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram зірка додала світлину на якій похизувалася розкішною фігурою. Так, артистка у сірому мікробікіні та білій кофтині продемонструвала апетитні форми. Знаменитість ефекто закинула руку за голову та млосно вигнула тіло позуючи для знімку.

"Ресурсне загоряння", - коротко прокоментувала світлину DJ NANA.

instagram.com/anastasia_domination

Фоловери артистки засипали її компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.

Богиня

Неперевершена Анастасія

Фігура вогонь

Красива засмага

Нагадаємо, нещодавно DJ NANA потішила фанів провокаційною фотосесією. На знімках артистка повністю оголилася та показала татушку на нозі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання