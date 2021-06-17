Китай відправив на нову космічну станцію перших астронавтів

Запуск відбувся в межах першої за п'ять років космічної місії КНР.

Китай у четвер, 17 червня, запустив на свою нову космічну станцію "Тяньхе" перший екіпаж з трьох астронавтів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що космічний корабель "Шеньчжоу-12" за допомогою ракети-носія Long March-2F Y12 злетів з космодрому Цзюцюань о 09:22 за місцевим часом.

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Запуск відбувся в межах першої за п'ять років космічної місії КНР.

Двоє досвідчених астронавтів та один новачок, для якого цей космічний політ буде першим, перебуватимуть на "Тяньхе" впродовж трьох місяців. Вони готуватимуть станцію до прийому двох додаткових модулів в 2022 році.

Раніше очільник Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Білл Нельсон звинуватив Китай в недотриманні стандартів щодо космічного сміття через падіння некерованої ракети Long March 5B на Землю.

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