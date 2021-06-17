Тварини горіли живцем, а люди тікали в ліси: хунта у М'янмі спалила ціле село

Попередньо, загинув хлопчик, який пас кіз, і літня пара, яка не змогла втекти.

У М'янмі військова хунта спалила село Кінмен в окрузі Магуе, в якому проживає близько тисячі людей. У такий спосіб силовики сподівалися придушити протести проти держперевороту.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що на світлинах зі соцмереж видно зруйновані пожежею будинки і обвуглені рештки сільськогосподарських тварин.

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Житель Кінмена, який побажав залишитися анонімним, побоюючись переслідування, розповів журналістам, що вціліли лише 10 з 237 будинків.

За його словами, хунта увійшла в село незадовго до полудня у вівторок, 15 червня.

На думку чоловіка, військові шукали членів сільських сил оборони, створених для захисту від військ і поліції хунти і озброєних саморобними мисливськими рушницями. Саме вони попередили жителів до прибуття хунти, тож майже всі місцеві встигли втекти до лісу.

"Коли вони нічого не знайшли, вони почали підпалювати будинки, - додав співрозмовник видання. - Безпосередньо біля нашого села є ліси. Більшість з нас втекла".

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За підрахунками чоловіка, внаслідок нападу загинули троє людей, зокрема хлопчик, який пас кіз і отримав вогнепальне поранення в стегно, і літня пара, яка не змогла втекти.

Він додав, що жителі поки не наважуються повернутися в село. "Ми думаємо, що це ще не кінець. Ми переїдемо в інші села. Навіть якщо ми повернемося в наше село, нам ніде зупинитися, тому що все згоріло", - пояснив чоловік.

Сільські сили оборони планують сформувати майбутню опозиційну федеральну армію. Деякі з них об'єдналися з групами етнічних меншин в прикордонних районах, які десятиліттями боролися за автономію від центрального уряду.

Нагадаємо, що 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Хунта вимикає інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути головною особою в державі.

Прем'єрка Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. При цьому Хлайн обіцяє провести "вільні і справедливі вибори". Детальніше - у матеріалі.

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Як повідомлялося, День Збройних сил, який у М'янмі відзначають 27 березня, став найбільш кровопролитним для країни. Доки в столиці тривав святковий парад, силовики жорстко розганяли демонстрантів.

В ООН події назвали "масовим вбивством". Генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликав військових утриматися від насильства і репресій. Він вважає, що ті, хто причетний до порушень прав людини в М'янмі, повинні бути покликані до відповідальності. 27 квітня у М'янмі повстанці з етнічної меншини Карен атакували аванпост урядової армії недалеко від кордону з Таїландом. Озброєна група Каренський національний союз заявила, що захопила армійський табір на західному березі річки Салуин, де проходить кордон з Таїландом. Новини світу: у М'янмі продовжуються протести проти військової диктатури

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