Животные горели живьем, а люди бежали в леса: хунта в Мьянме сожгла целое село

Предварительно, погиб мальчик, который пас коз, и пожилая пара, которая не смогла убежать.

В Мьянме военная хунта сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Таким образом силовики надеялись подавить протесты против госпереворота.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что на фотографиях из соцсетей видно разрушенные пожаром дома и обугленные останки сельскохозяйственных животных.

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Житель Кинмена, пожелавший остаться анонимным, опасаясь преследований, рассказал журналистам, что уцелели только 10 из 237 домов.

По его словам, хунта вошла в село незадолго до полудня во вторник, 15 июня.

По мнению мужчины, военные искали членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от войск и полиции хунты и вооруженных самодельными охотничьими ружьями. Именно они предупредили жителей до прибытия хунты, поэтому почти все местные успели убежать в лес.

"Когда они ничего не нашли, они начали поджигать дома, — добавил собеседник издания. — Непосредственно у нашего села есть леса. Большинство из нас убежало".

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По подсчетам мужчины, в результате нападения погибли три человека, в том числе мальчик, который пас коз и получил огнестрельное ранение в бедро, и пожилая пара, которая не смогла убежать.

Он добавил, что жители пока не решаются вернуться в деревню. "Мы думаем, что это еще не конец. Мы переедем в другие села. Даже если мы вернемся в наше село, нам негде остановиться, потому что все сгорело", — пояснил мужчина.

Сельские силы обороны планируют сформировать будущую оппозиционную федеральную армию. Некоторые из них объединились с группами этнических меньшинств в приграничных районах, которые десятилетиями боролись за автономию от центрального правительства.

Напомним, что 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти принадлежит руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главным лицом в государстве.

Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. При этом Хлайн обещает провести "свободные и справедливые выборы". Подробнее — в материале.

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Как сообщалось, День Вооруженных сил, который в Мьянме отмечают 27 марта, стал самым кровопролитным для страны. Пока в столице продолжался праздничный парад, силовики жестко разгоняли демонстрантов.

В ООН события назвали "массовым убийством". Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он считает, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть притянуты к ответственности. 27 апреля в Мьянме повстанцы из этнического меньшинства Карен атаковали аванпост правительственной армии недалеко от границы с Таиландом. Вооруженная группа Каренский национальный союз заявила, что захватила армейский лагерь на западном берегу реки Салуин, где проходит граница с Таиландом. Новости мира: в Мьянме продолжаются протесты против военной диктатуры

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