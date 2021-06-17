Астрологічний прогноз на 17 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси надягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішні місячна доба має такі характеристики:
Символ дня: Фенікс.
Стихія дня: вогонь.
Ангел-охоронець дня: заступається і захищає відчужого впливу — як морального, так і фізичного.
Енергетика дня: можна нікуди не поспішати.
Число дня: 8
Колір дня: червоний і чорний.
Камені дня: хризоліт і червоний граніт.
За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.
Слова дня: відродження з попелу, переродження.
Містика дня: можна читати змови від неправедного суду.
Табу дня: необхідно дослухатися до інтуїції і не робити того, від чого вона застерігає.
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