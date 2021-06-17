Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологічний прогноз на 17 червня

Астрологічний прогноз на 17 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси надягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба має такі характеристики:

Символ дня: Фенікс.

Стихія дня: вогонь.

Ангел-охоронець дня: заступається і захищає відчужого впливу — як морального, так і фізичного.

Енергетика дня: можна нікуди не поспішати.

Число дня: 8

Колір дня: червоний і чорний.

Камені дня: хризоліт і червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Слова дня: відродження з попелу, переродження.

Містика дня: можна читати змови від неправедного суду.

Табу дня: необхідно дослухатися до інтуїції і не робити того, від чого вона застерігає.

Читайте також: Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли недоліки можна перетворити на чесноти