Гороскоп на 17 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять свою душу.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 июня 2021 рассказывает, что Козерогов ожидают новые победы, а Близнецам стоит начать доверять людям.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка жезлов"
Время обороняться. В отношениях проявите силу воли. Добавьте агрессии на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка мечей"
Решение ситуации — просто у вас под носом. В любви наступают тяжелые времена. Не давайте себя обижать на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Влюбленные"
Доверие — ключевое слово дня. Доверяйте своему партнеру на работе и раскройте свой потенциал на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от интересных предложений. В отношениях позвольте себе больше эмоций. Подробнее коллегам на работе.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Время попробовать что-то новое. В любви задумайтесь над совместным проектом. На работе нужно начать что-то новое и прибыльное.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж мечей"
Не обижайте других людей. Закройте на немного свое сердце. В решении рабочих вопросов опирайтесь на интеллект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте изо всех сил. Проявите активность в движении по карьерной лестнице.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева жезлов"
Включите мозг по полной. Продемонстрируйте интеллект в отношениях. Продемонстрируйте профессионализм на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж кубков"
Откройте свое сердце. Добавьте щепотку страсти в отношениях. Прислушайтесь к голосу интуиции в рабочих делах.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди новые победы. В отношениях ожидайте большего. На работе покажите, что вы — лучшие.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка кубков"
Выбирайте один вариант пути. В любви задумайтесь о синицу в руках. На работе не гонитесь за всем сразу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди — новые открытия. Смело двигайтесь вперед в отношениях. Действуйте активно на работе.
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