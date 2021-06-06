Лунный календарь на июнь: когда полнолуние и новолуние

В июне полнолуние произойдет в конце месяца.

Луна привлекала внимание людей с доисторических времен.

Луна: астрономия

Это второй по яркости объект на небосклоне после Солнца. Поскольку Луна вращается вокруг Земли с периодом около месяца, угол между Землей, Луной и Солнцем изменяется; мы наблюдаем это явление как цикл лунных фаз.

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Период между последовательными новыми месяцы составляет 29,5 дня (709 часов). С давних времен люди пытались описать и объяснить движение Луны, используя все более точные теории.

Выделяют ряд фаз Луны.

Луна: какие бывают фазы

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время она невидима для земного наблюдателя. Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и она освещена Солнцем полушарие видимая земному наблюдателю полностью. Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенной полушарии, их называют четвертями.

ТСН.ua

Фазы Луны на июнь 2021

Убывающая Луна — 1 по 9 июня 2021;

Новолуние — 10 июня 2021;

Растущая Луна — от 11 до 24 июня 2021;

Полнолуние — 25 июня;

Убывающая Луна — от 26 до 30 июня 2021 года.

Лунные фазы в июне: что стоит сделать и чего избегать

Новолуние — это стадия "семян". Представьте себе семена, которые ожидает момента, чтобы прорасти из земли. Этот период темного месяца, когда светила не видно на небе, прекрасно подходит для новых начинаний, внутреннего создания и гадания. Минус новолуния заключается в том, что эта фаза длится достаточно недолго — всего один-два дня, поэтому важно не упустить это время. Восходящая луна — эта фаза указывает на движение вперед и накопления энергии. Этот период идеально подходит для ритуалов, направленных на рост и укрепление благосостояния. Луна растет с появлением нового месячного серпа и до полнолуния, поэтому у вас есть много времени, чтобы действовать. Полнолуние считается пиковым максимумом энергии месячного цикла и это положительный универсальный момент, чтобы наполнить энергией то, что сделано вами. Традиционно считается, что полнолуние длится около трех дней с точки зрения энергетического потока, а не дать. Собственно речь идет о времени, когда невооруженным глазом месяц выглядит круглого. Убывающая луна — в этот период Луна, которая уменьшается, означает и уменьшение энергии. Также это период подготовки к исцелению и умиротворение. Во время убывающей Луны хорошо готовиться к рывку в последующий период.

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