Сад мхов: секреты создания и ухода

Если у вас возникло желание разнообразить некоторые участки своего сада, попробуйте вписать в его дизайн мох, а как это сделать наилучшим образом, мы вам подскажем.

Мох - это необычное зеленое растение, которое практически не имеет корней и очень любит влагу. Красивый изумрудный цвет мха может стать прекрасным украшением любого сада, более того, за ним просто ухаживать, ведь он совершенно не прихотлив.

Впервые техники декорирования сада мхом начали использовать в Японии, сочетая его с камнями. Поэтому такой сад принято называть японским. Монахи высаживали мох возле храмов, веря, что такая лаконичная обстановка подарит созерцавшему сад чувство покоя.

Виды мха

Для начала определитесь с видом мха, который хотите высадить. Да, кажется, что это растение не очень разнообразно, но это не так. Они бывают разного цвета и вида и любят разные поверхности. Найти их проще всего в лесу, но не вырывайте его, иначе можете повредить. Лучше всего взять с собой в лес небольшой шпатель или нож и, аккуратно поддевая растение, срезать.

Леукобрий - имеет выпуклую, круглую форму. Отлично растет в тени и песчаных почвах.

Гипновый - популярный для декорирования. Часто используется для создания газонов.

Кукушкин лен - необычный мох, который может вырастать довольно высоким - 30-40 сантиметров. Любит повышенную влажность.

Дикранум - невысокий мох, очень яркого зеленого цвета. Идеально подойдет для озеленения сада.

Папоротниковый мох - название получил из-за своей похожести на папоротники. Зарастает густым ковром и идеально подходит для создания композиций в саду.

Сфагнум - мох с множеством оттенков. Часто добавляют в клумбы, идеально будет расти возле пруда.

Место

После того как определились с видом мха, выберите место, где хотите его высадить. Идеально подойдут клумбы с камнем. Для того чтобы создать такую клумбу у себя во дворе, сначала расчистите участок от сорняков, выложите геотекстиль, на него положите желаемые камни, например, крупную гальку, а на нее уже мох, который вам понравился.

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Такие же конструкции можно делать не только в клумбах, а и возле пруда или под деревьями, где из-за тени не хотят расти другие растении. Мху в таком месте будет, наоборот, очень комфортно.

Сажать мох не нужно, поскольку он практически не имеет корневой системы. Его просто выкладывают на подготовленную поверхность, слегка прижимая при этом руками.

Как ухаживать за мхом

Это растение любит влагу, поэтому не забывайте его поливать. Также мхи любят кислый грунт, поэтому можете перед высадкой подсыпать немного торфа. Учитывать любовь этого растения к кислому грунту стоит и в том случае, если хотите посадить возле него какое-то растение. Выбирайте те, которые тоже любят кислую почву, например, это могут быть папоротники, хоста, роджерсия или азалия.

Декор мхом

Также из мха можно делать красивые композиции. Вот несколько альтернативных вариантов украсить свой двор:

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