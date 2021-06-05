Сад мохів: секрети створення і догляду

Якщо у вас виникло бажання урізноманітнити деякі ділянки свого саду — спробуйте вписати в його дизайн мох, а як це зробити найкращим чином, ми вам підкажемо.

Мох — це незвичайна зелена рослина, яка практично не має коренів і дуже любить вологу. Гарний смарагдовий колір моху може стати чудовою прикрасою будь-якого саду, окрім того, за ним просто доглядати, адже він зовсім не примхливий.

Вперше техніки декорування саду мохом почали використовувати в Японії, де поєднували його з каменями. Тому такий сад заведено називати японським. Ченці висаджували мох біля храмів і вірили, що ця лаконічна атмосфера подарує присутньому у саді почуття спокою.

Види моху

Для початку визначтеся з видом моху, який хочете висадити. Так, здається, що ця рослина не дуже різноманітна, але це не так. Вони бувають різного кольору і вигляду, і люблять різні поверхні. Знайти їх простіше всього у лісі, але не відриваєте його інакше можете пошкодити. Найкраще взяти з собою до лісу невеликий шпатель або ніж і обережно підіймаючи рослину зрізати.

Леукобрій — має опуклу, круглу форму. Добре зростає в тіні і піщаних ґрунтах

Гіпновий — популярний для декорування. Часто використовується для створення газонів.

Зозулин льон — незвичайний мох, який може вирости досить високим — 30-40 сантиметрів. Любить підвищену вологість.

Дікранум — невисокий мох, дуже яскравого зеленого кольору. Ідеально підійде для озеленення саду.

Папоротевий мох — назву отримав через свою схожість на папороть. Заростає густим килимом та ідеально підходить для створення композицій у саду.

Сфагнум — мох з безліччю відтінків. Часто додають на клумби. Ідеально буде рости біля ставка.

Місце

Після того, як визначилися з видом вашого моху — виберіть місце, де хочете його висадити. Ідеально підійдуть клумби з каменем. Для того, щоб створити таку клумбу у себе у дворі спочатку розчистіть ділянку від бур'янів, викладіть геотекстиль, на нього покладіть бажані камені, наприклад, велику гальку, а на неї вже мох, який вам сподобався.

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Такі ж конструкції можна робити не лише на клумбах, а й біля ставка або під деревами, де через тінь не хочуть рости інші рослині. Моху в такому місці буде навпаки дуже комфортно.

Садити мох не потрібно, оскільки він практично не має кореневої системи. Його просто викладають на підготовлену поверхню та злегка притискають руками.

Як доглядати за мохом

Ця рослина любить вологу, тому не забувайте його поливати. Також мохи люблять кислий ґрунт, тому можете перед висадженням підсипати трохи торфу. Враховувати любов цієї рослини до кислого ґрунту варто і в тому випадку, якщо хочете посадити біля нього якусь рослину. Вибирайте ті, які теж люблять кислий ґрунт, наприклад, це можуть бути папороті, хоста, роджерсія або азалія.

Декор мохом

Також з моху можна робити гарні композиції. Ось кілька альтернативних варіантів прикрасити свій двір:

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