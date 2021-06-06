Місячний календар на червень: коли повня та молодик

У червні повня зійде наприкінці місяця.

Місяць привертав увагу людей з доісторичних часів.

Місяць: астрономія

Це другий за яскравістю об'єкт на небосхилі після Сонця. Оскільки Місяць обертається навколо Землі з періодом близько місяця, кут між Землею, Місяцем і Сонцем змінюється; ми спостерігаємо це явище як цикл місячних фаз.

Також читайте Таропрогноз на червень: що карти нам віщують

Період між послідовними новими місяцями становить 29,5 днів (709 годин). З давніх часів люди намагалися описати і пояснити рух Місяця, використовуючи дедалі точніші теорії.

Виділяють низку фаз Місяця.

Місяць: які бувають фази

Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача. Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю. Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

ТСН.ua

Фази Місяця на червень 2021

Місяць, що спадає, — 1 по 9 червня 2021 року;

Молодик — 10 червня 2021 року;

Місяць, що зростає, — від 11 до 24 червня 2021 року;

Повня — 25 червня;

Місяць, що спадає, — від 26 до 30 червня 2021 року.

Місячні фази у червні: що варто зробити та чого уникати

Молодик - це стадія "насіння". Уявіть собі насіння, яке очікує моменту, щоб прорости з землі. Цей період темного місяця, коли світила не видно на небі, чудово підходить для нових починань, внутрішнього творення та ворожіння. Мінус молодика полягає в тому, що ця фаза триває досить недовго - лише один-два дні, тому важливо не проґавити цей час. Місяць, що зростає - ця фаза вказує на рух вперед та накопичення енергії. Цей період ідеально підходить для ритуалів, які направлені на ріст та зміцнення добробуту. Місяць росте з появою нового місячного серпика і до повні, тому у вас є чимало часу, щоб діяти. Повня вважається піковим максимумом енергії місячного циклу і це позитивний універсальний момент, щоб наповнити енергією щось, що зроблене вами. Традиційно вважається, що повня триває близько трьох днів з погляду енергетичного потоку, а не дати. Власне йдеться про час, коли неозброєним оком місяць має вигляд круглого. Місяць, що спадає - у цей період місяць, який зменшується, означає й зменшення енергії. Також це період підготовки до зцілення та умиротворення. Під час місяць, що зменшується, добре готуватися до ривка у наступний період.

Читайте також:

Новини світу: відразу у кількох країнах світу на небі зафільмували видовищний Супермісяць

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання