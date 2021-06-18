18 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день — Международный день пикника.

Какой сегодня день

18 июня — День стабильной гастрономии, День достоинства аутистов, День любителей рыбалки, Международный день пикника, День участкового офицера полиции.

День стабильной гастрономии

18 июня проводят День стабильной гастрономии, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Он пропагандирует уважительное отношение к окружающей среде и местным традициям, устойчивому производству продуктов питания и сохранению биоразнообразия.

Цель праздника объединить всех людей и их предпочтения в одну разноцветную и вкусную гастрономическую картину.

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Международный день пикника

Сначала французским словом "пикник" называли событие, когда все гости приносили с собой одно блюдо для общего стола. Таким образом гости и хозяева могли приготовить одно блюдо, а полакомиться несколькими. Позже пикники начали организовывать англичане после завершения охоты. Именно они приносили покрывала в клетку и корзины с вяленым мясом, сыром, вином, свежими овощами и пирожными.

Мода на пикники осталась, поэтому уже завтра можно провести время с друзьями на свежем воздухе, прихватив одеяло в клеточку и корзину с едой.

День участкового офицера полиции

Ежегодно 18 июня в Украине отмечают День участкового офицера полиции. Этот день стал профессиональным праздником в 2004 году согласно приказу Министра внутренних дел Украины.

У участковых офицеров нет профильного направления деятельности, поэтому к ним обращаются с вопросами и просьбами о помощи в различных ситуациях — когда шумят или ссорятся между собой соседи, в случае кражи, ограбления или рассказать о семейных проблемах. Осведомленность, ориентирование на вверенной территории участковых офицеров неоднократно пригождались во время задержания злоумышленников по горячим следам.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасия, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор, Марк.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

18 июня — Блаженного Игоря, великого князя Черниговского, Блаженного Константина, митрополита Киевского.

Блаженный Игорь князь Черниговский

Игорь Ольгович происходил из рода черниговских князей. После смерти своего брата Всеволода, который был киевским князем, занял киевский престол, на котором княжил только 12 дней. Киевляне не любили Ольговичей, предали его и выдали Изяславу Мстиславичу переяславскому, который провозгласил себя князем.

Игоря сковали и отправили в Выдубицкий монастырь под Киевом, а затем в Переяслав. Там князь Игорь принял монашество. Тем временем на князя Изяслава Мстиславича в 1147 выступил брат Игоря Святослав Ольгович.

Толпа киевлян постановила убить князя Игоря. Они схватили и убили князя и издевались над его телом, таская по улицам города.

Уже во время похорон князя Игоря киевляне поняли, что убили невинного человека из-за ненависти к его роду, и вскоре начали чествовать его как святого и мученика.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

По народному календарю сегодня отмечают Дорофея Тирского, Дорофеев день.18 июня говорили, что Дорофей приносит самые короткие ночи в году, называя их воробьиными. Поскольку в это время процветала сон-трава, то говорили, что сны являются вещими.

18 июня хозяйка тянула на огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись".

Считалось, если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

Приметы:

Если утром пчелы не летят в поле, а сидят по ульям, то будет дождь.

Если дятел поет, и сова всю ночь кричит, то это к осадков.

Хорошая погода на день Дорофея — будет хороший урожай зерна.

Ветер 18 июня дует с восточной стороны — лето будет ветреным и дождливым.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

Не стоит злоупотреблять сном, потому что можно проспать всю жизнь. Однако сны с 17 на 18 июня вещие.

В этот день не стоит браться за домашние дела.

Не желательно тратить большие суммы на вещи не первой необходимости.

Что произошло в этот день

860 — русский флот князей Аскольда и Дира напал на Константинополь.

1583 — первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта.

1637 — запорожцы вместе с донскими казаками получили османскую крепость Азов.

1651 — во время освободительной войны 1648-1654 гг началась битва под Берестечком.

1668 — на Сербинском Поле состоялся Совет Войска Запорожского, на которой казацкие полки правителя подмосковской Украины Ивана Брюховецкого признали Петра Дорошенко своим гетманом и вместе со всем Войском Запорожским утвердили его на гетманстве.

1709 — разрушена Чертомлыкская Сечь.

1754 — заложена крепость святой Елисаветы, позже — Елисаветград, Кировоград, теперь — Кропивницкий.

1782 — в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казнена Анна Гельди).

1815 — Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.

1889 — американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.

1934 — арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификацию).

1939 — в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт ему памятник.

1991 — Верховный Совет УССР издал постановление о праздновании Дня независимости Украины 24 августа.

1996 — Украину приняли в состав Конференции по разоружению.

2000 — Львовский городской совет наложил запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен.

Кто родился в этот день

1681 — Феофан Прокопович, (ум. 19.9.1736), украинский теолог, писатель, поэт, ректор Киевской академии

1869 — Сергей Кулжинский, командир Отдельного волынской конной бригады, командир 4-й Подольской конной дивизии, начальник Конной старшинского школы, инспектор кавалерии Армии УНР, Генерального штаба генерал-хорунжий Армии УНР.

1881 — Александр Пучкивский, украинский отоларинголог (расстрелян НКВД)

1915 — Леонид Чернов, украинский живописец, график (Харьковщина)

1918 — Василий Забашта, украинский живописец, народный художник Украины.

1928 — Сергей Плачинда, украинский писатель.

1935 — Иван Нечитайло, украинский прозаик и поэт (с. Огировка Великобагачанского района на Полтавщине). Член Национального союза писателей Украины с 1998 года.

1949 — Ярослав Качинский, польский политик, премьер-министр Польши (2006-2007)

1949 — Качинский Лех, польский политик, президент Польши (2005-2010)

1952 — Изабелла Росселлини, американская фотомодель и актриса ( «Смерть ей к лицу", "Голубой бархат»).

1955 — Изабель Аджани, французская актриса театра и кино, обладатель двух высших французских кинематографических призов "Сезар".

1986 — Андрей Волокитин, трижды чемпион Украины по шахматам в своей возрастной категории (1997,1998,2001).

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