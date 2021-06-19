19 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день — Всемирный день прогулки.
Какой сегодня день
19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день серповидноклеточной анемии, Всемирный день детского футбола, Всемирный день прогулки, День фермера.
Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
19 июня 2015-го Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции A/RES/69/293 постановила провозгласить 19 июня каждого года Международным днем борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Ассамблея предложила отмечать этот день, чтобы повышать уровень осведомленности о необходимости остановить сексуальное насилие связанное с конфликтом, уважать жертв сексуального насилия, и тех, кто отважно посвятил жизнь борьбе за искоренение этих преступлений, или потерял жизнь в этой борьбе.
Сегодня жертвами сексуального насилия все чаще становятся мирные жители из числа наиболее незащищенных категорий, а именно женщины и дети. Сексуальное насилие в условиях конфликта остается незаметным, поскольку жертвы боятся о нем рассказывать.
Всемирный день детского футбола
Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций для привлечения молодежи к спорту. Отмечается Всемирный день детского футбола 19 июня на основании соглашения между Детским фондом ООН, UNICEF и ФИФА, подписанного в 2001 году в рамках международного движения "Голосуйте за детей".
Всемирный день прогулки
Всемирный день прогулки, или День неспешной прогулки — праздник, который призывает оценить важность такого способа отдыха, как пешая прогулка.
Существует версия, что этот праздник введен с целью уменьшения ритма современной жизни. Любители спокойных прогулок на природе призывают других как можно чаще выходить на улицу и проводить больше времени на открытом пространстве.
День фермера
18 июня 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ о празднования Дня фермера в Украине 19 июня.
В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве».
Также в документе сказано, что в стране сейчас насчитывается 47000 фермерских хозяйств или 62% от общего количества сельхозпредприятий.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
19 июня — православная церковь чтит память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Новым.
Иларион Далматский
В 20 лет Иларион решает постричься в монахи и уходит жить в Исихийську обитель недалеко от Византии, после чего переходит в Далматского обитель. Там он принимает схиму и становится учеником преподобного Григория Декаполита.
На протяжении многих лет руководил монастырем. Когда в 813 году императором стал известный иконоборец Лев Армянин, Иларион открыто выступил против него, из-за чего получил большого количества пыток — его держали в темнице, морили голодом и жаждой.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В народе 19 июня почитается Ларион Пропольник. Считалось, что в этот период время полоть сорняки в поле.
Приметы:
- Утром гром слышно — вечером дождь будет.
- Пчелы роять — будет ясный день.
- Перепел кричит — будет дождь.
- Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться.
Что нельзя делать в этот день
- Этот день считают тяжелым, с опасной энергетикой, поэтому советуют избегать поездок, не менять место работы, не переезжать на новое жилье и не обращаться к власти.
- Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.
Что произошло в этот день
- 240 до н. е. — греческий ученый Эратосфен Киренский (на картинке) впервые вычислил радиус Земли.
- 1657 — украинский экспедиционный корпус Войска Запорожского, возглавляемый наказным гетманом Антоном Ждановичем, состоящий из Киевского, Переяславского, Белоцерковского и Кальницкого полков, а также с добровольного полка из Умани, вместе с союзными войсками Швеции и Трансильвания получил столицу Речи Посполитой Варшаву.
- 1819 — в Ливерпуль прибыла "Саванна" — первый пароход, который пересек Атлантический океан.
- 1885 — из Французской республики в Нью-Йорк доставлен подарок — статуя Свободы.
- 1948 — подписано Женевскую конвенцию "О международном признании имущественных и других прав лиц, которые находятся в самолетах".
- 1968 — Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантии безопасности государств, не обладающих ядерным оружием.
- 1996 — Украина и Кыргызстан подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
Кто родился в этот день
- 1909 — Дадзай Осаму, японский писатель.
- 1566 — Яков I Английский король Англии и Шотландии († 1625).
- 1623 — Блез Паскаль, французский философ, писатель, физик, математик.
- 1909 — Мария Пшепюрская-Овчаренко, украинский языковед, диалектолог.
- 1961 — Наталья-Мария Фарина, украинская певица (сопрано), педагог, заслуженная артистка Украины.
- 1972 — Жан Дюжарден, французский актер, сценарист и режиссер. Обладатель премии "Золотой глобус" и "Оскар".
- 1972 — Мирослава Гонгадзе, украинская журналистка, вдова Георгия Гонгадзе (после гибели мужа получила политическое убежище в США).
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