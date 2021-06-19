19 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день — Всемирный день прогулки.

Какой сегодня день

19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день серповидноклеточной анемии, Всемирный день детского футбола, Всемирный день прогулки, День фермера.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

19 июня 2015-го Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции A/RES/69/293 постановила провозгласить 19 июня каждого года Международным днем ​​борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Ассамблея предложила отмечать этот день, чтобы повышать уровень осведомленности о необходимости остановить сексуальное насилие связанное с конфликтом, уважать жертв сексуального насилия, и тех, кто отважно посвятил жизнь борьбе за искоренение этих преступлений, или потерял жизнь в этой борьбе.

Сегодня жертвами сексуального насилия все чаще становятся мирные жители из числа наиболее незащищенных категорий, а именно женщины и дети. Сексуальное насилие в условиях конфликта остается незаметным, поскольку жертвы боятся о нем рассказывать.

Всемирный день детского футбола

Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций для привлечения молодежи к спорту. Отмечается Всемирный день детского футбола 19 июня на основании соглашения между Детским фондом ООН, UNICEF и ФИФА, подписанного в 2001 году в рамках международного движения "Голосуйте за детей".

Getty Images

Всемирный день прогулки

Всемирный день прогулки, или День неспешной прогулки — праздник, который призывает оценить важность такого способа отдыха, как пешая прогулка.

Существует версия, что этот праздник введен с целью уменьшения ритма современной жизни. Любители спокойных прогулок на природе призывают других как можно чаще выходить на улицу и проводить больше времени на открытом пространстве.

День фермера

18 июня 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ о празднования Дня фермера в Украине 19 июня.

В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве».

Также в документе сказано, что в стране сейчас насчитывается 47000 фермерских хозяйств или 62% от общего количества сельхозпредприятий.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

19 июня — православная церковь чтит память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Новым.

Иларион Далматский

В 20 лет Иларион решает постричься в монахи и уходит жить в Исихийську обитель недалеко от Византии, после чего переходит в Далматского обитель. Там он принимает схиму и становится учеником преподобного Григория Декаполита.

На протяжении многих лет руководил монастырем. Когда в 813 году императором стал известный иконоборец Лев Армянин, Иларион открыто выступил против него, из-за чего получил большого количества пыток — его держали в темнице, морили голодом и жаждой.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе 19 июня почитается Ларион Пропольник. Считалось, что в этот период время полоть сорняки в поле.

Приметы:

Утром гром слышно — вечером дождь будет.

Пчелы роять — будет ясный день.

Перепел кричит — будет дождь.

Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться.

Что нельзя делать в этот день

Этот день считают тяжелым, с опасной энергетикой, поэтому советуют избегать поездок, не менять место работы, не переезжать на новое жилье и не обращаться к власти.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

Что произошло в этот день

240 до н. е. — греческий ученый Эратосфен Киренский (на картинке) впервые вычислил радиус Земли.

1657 — украинский экспедиционный корпус Войска Запорожского, возглавляемый наказным гетманом Антоном Ждановичем, состоящий из Киевского, Переяславского, Белоцерковского и Кальницкого полков, а также с добровольного полка из Умани, вместе с союзными войсками Швеции и Трансильвания получил столицу Речи Посполитой Варшаву.

1819 — в Ливерпуль прибыла "Саванна" — первый пароход, который пересек Атлантический океан.

1885 — из Французской республики в Нью-Йорк доставлен подарок — статуя Свободы.

1948 — подписано Женевскую конвенцию "О международном признании имущественных и других прав лиц, которые находятся в самолетах".

1968 — Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантии безопасности государств, не обладающих ядерным оружием.

1996 — Украина и Кыргызстан подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Кто родился в этот день

1909 — Дадзай Осаму, японский писатель.

1566 — Яков I Английский король Англии и Шотландии († 1625).

1623 — Блез Паскаль, французский философ, писатель, физик, математик.

1909 — Мария Пшепюрская-Овчаренко, украинский языковед, диалектолог.

1961 — Наталья-Мария Фарина, украинская певица (сопрано), педагог, заслуженная артистка Украины.

1972 — Жан Дюжарден, французский актер, сценарист и режиссер. Обладатель премии "Золотой глобус" и "Оскар".

1972 — Мирослава Гонгадзе, украинская журналистка, вдова Георгия Гонгадзе (после гибели мужа получила политическое убежище в США).

Facebook.com/myroslava.gongadze

Читайте также: 20 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку