Народные приметы, обряды и обычаи 17 июня

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.

17 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешношского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Астия, епископа Диррахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.

17 июня: церковный праздник

Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, был современником святого Константина Великого.

Увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, император взял его с собой в Рим. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году для низложения ереси Ария в Никее собрался I Вселенский Собор. Константин Великий испросил у святых отцов Собора для святителя Митрофана титул Патриарха.

Святитель Митрофан мирно отошел к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, построенном в его память.

17 июня: народные традиции

На Полесье на Митрофана сеяли гречиху и лен. В этот день отмечают "Зеленый святки" (Семик), то есть начнутся "Троицу". В этих обрядах приветствовали лето и начало жарких полевых работ. Также в этот день принято удобрять землю. Отсюда и еще одно название дня "Митрофан Навозник".

17 июня: что нельзя делать

лениться и валяться в постели;

обманывать, ругаться;

употреблять алкоголь;

ссориться с родными;

давать в долг деньги.

17 июня: что стоит сделать:

работать в поле;

сеять гречку.

17 июня: народные приметы

Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду. Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки — в обед пойдет дождь.

Небо облачное, а цветы лютика открыты — дождя не будет.

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.

Обильно зацвела акация — на урожайный год.

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