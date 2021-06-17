Народные приметы, обряды и обычаи 17 июня

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.
17 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешношского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Астия, епископа Диррахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.
17 июня: церковный праздник
Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, был современником святого Константина Великого.
Увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, император взял его с собой в Рим. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана. В 325 году для низложения ереси Ария в Никее собрался I Вселенский Собор. Константин Великий испросил у святых отцов Собора для святителя Митрофана титул Патриарха.
Святитель Митрофан мирно отошел к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, построенном в его память.
17 июня: народные традиции
На Полесье на Митрофана сеяли гречиху и лен. В этот день отмечают "Зеленый святки" (Семик), то есть начнутся "Троицу". В этих обрядах приветствовали лето и начало жарких полевых работ. Также в этот день принято удобрять землю. Отсюда и еще одно название дня "Митрофан Навозник".
17 июня: что нельзя делать
- лениться и валяться в постели;
- обманывать, ругаться;
- употреблять алкоголь;
- ссориться с родными;
- давать в долг деньги.
17 июня: что стоит сделать:
- работать в поле;
- сеять гречку.
17 июня: народные приметы
- Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду. Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.
- Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки — в обед пойдет дождь.
- Небо облачное, а цветы лютика открыты — дождя не будет.
- Поникли цветки картофеля — быть ненастью.
- Обильно зацвела акация — на урожайный год.