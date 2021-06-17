Народні прикмети, обряди і звичаї 17 червня

Поникли квітки картоплі — бути негоді.
17 червня - святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, преподобного Мефодiя, ігумена Пешноського, мучеників Фронтасiя, Северина, Северіана i Силана, мученика Конкордiя, священномученика Астiя, єпископа Диррахiйського, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Давида Гареджийського.
17 червня: церковне свято
Святитель Митрофан, патріарх Константинопольський, був сучасником святого Костянтина Великого.
Побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, імператор узяв його з собою до Риму. Незабаром Костянтин Великий переніс столицю з Риму до Візантії та перевів туди святителя Митрофана. У 325 році для позбавлення влади єресі Арія в Нікеї зібрався I Вселенський Собор. Костянтин Великий виклопотав у святих отців Собору для святителя Митрофана титул Патріарха.
Святитель Митрофан мирно відійшов до Бога в 326 році, у віці 117 років. Мощі його покояться в Константинополі, в храмі, спорудженому на його пам’ять.
17 червня: народні традиції
На Поліссі на Митрофана сіяли гречку й льон. У цей день відзначають "Зелені святки" (Семик), тобто розпочнуться "Зелені свята". У цих обрядах. вітали літо та початок спекотних польових робіт. Також у цей день було заведено удобрювати землю. Звідси й ще одна назва дня "Митрофан Гнойовик".
17 червня: що не можна робити
- лінуватися та валятися в ліжку;
- обманювати, лаятися;
- вживати алкоголь;
- сваритися з рідними;
- давати у борг гроші.
17 червня: що варто зробити:
- працювати в полі;
- сіяти гречку.
17 червня: народні прикмети
- Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду. Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.
- Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.
- Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.
- Поникли квітки картоплі — бути негоді.
- Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.