Правительство предлагает выделить 1,4 млрд грн на борьбу с коронавирусом и вакцины

Дополнительные средства будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.

Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом и в частности на закупку вакцин. Уже одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием.

Об этом 16 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в этом году. Часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

"Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. 15 июня начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией", — отметил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль пообещал, что до конца июня в ВР направят обновленную программу действий. Саму программу действий составлять по принципам, которые использует ООН и Всемирный банк.

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