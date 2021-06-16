Путин прилетел на саммит с Байденом в Женеве

Сама встреча должна начаться в течение часа.

Президент России Владимир Путин прилетел на саммит с президентом США Джо Байденом в швейцарской Женеве.

Российская делегация уже выехала из гостиницы Mandarin Orienta и направилась на место проведения встречи — виллу Ла-Гранж. Ожидается, что Путин отправится на виллу сразу с женевского аэропорта.

Напомним, что Байден приземлился в Женеве еще накануне.

Известно, что переговоры будут продолжаться четыре-пять часов — это по плану. Но также известно, что предсказать реальное время встречи иногда очень сложно, и все будет зависеть от того, что будет происходить в стенах виллы Лагрейндж.

список вопросов , которые должны обсудить оба лидера очень широк, и не на один час. Особенно учитывая, что российско-американские отношения сегодня часто называют самыми напряженными со времен холодной войны.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО САММИТА ЖЕНЕВЫ

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