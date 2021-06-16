Путін прилетів на саміт із Байденом у Женеві

Сама зустріч повинна початися протягом години.

Президент Росії Володимир Путін прилетів на саміт з президентом США Джо Байденом у швейцарській Женеві.

Російська делегація вже виїхала з готелю Mandarin Orienta і попрямувала на місце проведення зустрічі - віллу Ла-Гранж. Очікується, що Путін вирушить на віллу одразу з женевського аеропорту.

Нагадаємо, що Байден приземлився у Женеві ще напередодні.

Відомо, що переговори триватимуть чотири-п’ять годин — це за планом. Але також відомо, що передбачити реальний час зустрічі інколи дуже складно, і все буде залежати від того, що буде відбуватися у стінах вілли Ла Грандж.

список питань , які мають обговорити обидва лідери дуже широкий, і не на одну годину. Особливо враховуючи, що російсько-американські відносини сьогодні часто називають найнапруженішими з часів холодної війни.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ІСТОРИЧНОГО САМІТУ В ЖЕНЕВІ

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