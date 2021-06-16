Зустріч Байдена та Путіна: онлайн-трансляція історичного саміту в Женеві

Перемовини триватимуть до 5 годин.

В Женеві 16 червня відбувається історична подія - президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрічається з російським очільником держави Володимиром Путіним. Початок саміту запланований на 14:00.

Серед тем обговорення у президентів РФ і США будуть: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.

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