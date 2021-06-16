Встреча Байдена с Путиным: о чем говорить и чего ждать от переговоров

Первым на виллу Ла Гранж по плану должен был прибыть российский президент Владимир Путин.

В Женеве начинается встреча американского президента Джо Байдена с российским главой Владимиром Путиным. Они знакомы, однако впервые встречаются как главы государств.

Отмечает корреспондент «Радио Свобода» Григория Жигалова специально для ТСН.

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Первым на виллу Ла Гранж по плану должен был прибыть российский президент Владимир Путин. Именно его кортеж первым направился туда просто в эфире выпуска ТСН. Дальше — президнет США Джо Байден. И это несмотря на то, что Байден приземлился в Женеве еще накануне. А Владимир Путин вылетел только утром.

Журналисты не исключают, что службы протокола сформировали план именно таким образом, потому что Владимир Путин известен своей привычкой опаздывать.

Известно, что переговоры будут продолжаться четыре-пять часов — это по плану. Но также известно, что предсказать реальное время встречи иногда очень сложно, и все будет зависеть от того, что будет происходить в стенах виллы Ла Гранж.

А список вопросов, которые должны обсудить оба лидера очень широк, и не на один час. Особенно учитывая, что российско-американские отношения сегодня часто называют самыми напряженными со времен холодной войны:

- Отношения между двумя странами. Американцы обвиняют россиян в кибератаках, в попытках повлиять на выборы.

- Вопрос, в которых обе страны все же могут найти общий язык и усилить сотрудничество. Это и контроль над вооружением. И производство вакцин от коронавируса. И совместная борьба с изменениями климата.

- Международные вопросы. Байден приехал на эту встречу с целой коалицией демократических стран за спиной. Коалицией против автократических режимов, среди которых в первую очередь вспоминают Россию и Китай.

- И в международном блока — и действия России в Украину. И ситуация в Беларуси, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ливий.

Прорыва после этой встречи не ждут. Как сказал президент США Байден журналистам во время перелета из Брюсселя в Женеву: «Мы не ожидаем от этой встречи большого набора результатов».

Вместе с тем в Вашингтоне ожидают после этой встречи будут иметь более предсказуемые отношения с Москвой. По крайней мере публично, такие же цели озвучивают и в Москве.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО САММИТА ЖЕНЕВЫ

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