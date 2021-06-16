Встреча Байдена с Путиным: о чем говорить и чего ждать от переговоров

Первым на виллу Ла Гранж по плану должен был прибыть российский президент Владимир Путин.
В Женеве начинается встреча американского президента Джо Байдена с российским главой Владимиром Путиным. Они знакомы, однако впервые встречаются как главы государств.
Отмечает корреспондент «Радио Свобода» Григория Жигалова специально для ТСН.
Первым на виллу Ла Гранж по плану должен был прибыть российский президент Владимир Путин. Именно его кортеж первым направился туда просто в эфире выпуска ТСН. Дальше — президнет США Джо Байден. И это несмотря на то, что Байден приземлился в Женеве еще накануне. А Владимир Путин вылетел только утром.
Журналисты не исключают, что службы протокола сформировали план именно таким образом, потому что Владимир Путин известен своей привычкой опаздывать.
Известно, что переговоры будут продолжаться четыре-пять часов — это по плану. Но также известно, что предсказать реальное время встречи иногда очень сложно, и все будет зависеть от того, что будет происходить в стенах виллы Ла Гранж.
А список вопросов, которые должны обсудить оба лидера очень широк, и не на один час. Особенно учитывая, что российско-американские отношения сегодня часто называют самыми напряженными со времен холодной войны:
- Отношения между двумя странами. Американцы обвиняют россиян в кибератаках, в попытках повлиять на выборы.
- Вопрос, в которых обе страны все же могут найти общий язык и усилить сотрудничество. Это и контроль над вооружением. И производство вакцин от коронавируса. И совместная борьба с изменениями климата.
- Международные вопросы. Байден приехал на эту встречу с целой коалицией демократических стран за спиной. Коалицией против автократических режимов, среди которых в первую очередь вспоминают Россию и Китай.
- И в международном блока — и действия России в Украину. И ситуация в Беларуси, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ливий.
Прорыва после этой встречи не ждут. Как сказал президент США Байден журналистам во время перелета из Брюсселя в Женеву: «Мы не ожидаем от этой встречи большого набора результатов».
Вместе с тем в Вашингтоне ожидают после этой встречи будут иметь более предсказуемые отношения с Москвой. По крайней мере публично, такие же цели озвучивают и в Москве.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО САММИТА ЖЕНЕВЫ