В николаевском порту вспыхнул пожар: что загорелось

Всего к тушению привлекалось 8 единиц техники и 36 человек.

В среду, 16 июня, в Николаеве ликвидировано возгорание транспортерной ленты в галерее на территории морского специализированного порта. Сейчас причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины.

"16 Июня в 11:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории одного из объектов на ул. Айвазовского г. Николаева. На место направлены отделения 5,3,4 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра ", — говорится в сообщении.

Благодаря своевременным и быстрым действиям добровольной пожарной команды объекта и спасателей, пожар транспортировочной ленты причальной галереи в 12:25 локализован и в 12:45 — ликвидирован. Причина устанавливается. Пострадавших нет.

Ранее в порту Японии на корабле занялся легковушка — огонь уничтожил почти 20 автомобилей

В порту Японии на корабле загорелся легковик – огонь уничтожил почти 20 автомобилей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку