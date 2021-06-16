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Михаил Поплавский исполнил эротический блюз от Ирины Билык Актуально

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Михаил Поплавский исполнил эротический блюз от Ирины Билык

Новый клип — это ребрендинг первой версии "Блюза эротических мыслей", который появился 20 лет назад.

Поющий ректор снял новый клип на свой хит, который 20 лет назад специально для него написала известная певица.

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Презентация нового клипа от Михаила Поплавского это всегда приятная неожиданность. Чем на этот раз он нас удивит? Зажигательной и шутливой песней? Или лирической мелодией?
Михаил Михайлович снова поразил своих гостей, сняв сексуально-эротический клип "Блюз эротических мыслей", в котором сыграл главную роль.

Стильная и изящная эротика

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Но перед тем, как зрители посмотрели видео, их ждал еще один приятный сюрприз — в насыщенно-красных платьях, на высоких каблуках, сияя блестящими украшениями, на сцену, обольстительно пританцовывая, выпорхнули стройные и красивые девушки, а среди приглашенных гостей были хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко и певец Павел Зибров.

"Сегодня мы хотели показать в 3Д-виртуальной реальности изящную эротику красивых украинских девушек. Красота спасет мир!" — так представил свою новую работу ректор Университета культуры.

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А клип, который, кстати, сняла выпускница этого же университета, а ныне известная клипмейкер Катя Царик, действительно заслуживал внимания. Чувственные танцы, акценты на выразительном взгляде или сочных блестящих губах, красно-черные цвета страсти сочетались с синими оттенками нежности. Стилистически видео, по замыслу режиссера, даже напоминало известный мюзикл "Чикаго".

Смак помади
Смак напруги
Вже навколо і ніде.
Смак бажання
Бути другим
Я не зможу
Сон пройде.

Это был один из самых изысканных клипов, которые за последнее время представил маэстро. Впрочем, вы не найдете в нем каких-то любовных коллизий или сцен: все снято на энергетике персонажей и экспрессии танца. И зрители по достоинству его оценили аплодисментами.

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- Я хочу сказать, что 4 раза был в Нью-Йорке, но ни разу так и не смог попасть на Бродвей. Так же и в Лондоне — не было билетов, — прокомментировал Дмитрий Коляденко. — Но сегодня я бы побывал на бродвейском шоу, супермюзикле. Я просто в восторге от работы Михаила Михайловича, считаю, что он звезда украинского шоу-бизнеса.

"Ира разбудила меня в 4 утра"

Новый клип — это ребрендинг первой версии "Блюза эротических мыслей" (слова и музыка Ирины Билык), который вышел двадцать лет назад. Михаил Михайлович поделился интересной историей, как к нему попала эта композиция.

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- Где в начале 2000-х звонит мне Ира Билык. В 4 утра, говорит: "Миша, я написала песню "Блюз эротических мыслей" и мне приснилось, что только ты сможешь ее выполнить. Итак, на следующий день мы с ней встретились, она мне сыграла на фортепиано, мы быстренько сделали аранжировки — и так 20 лет назад появилась эта песня.

Сразу после этих слов подскочил Дмитрий Коляденко, который в то время был мужем Ирины Билык.

- Я свидетель! Я был у Иры, когда она звонила! Все так и было! Я очевидец!

На вопрос — не ревновал ли он Ирину к Михаилу Михайловичу, когда она звонила ему с эротической песней, Дмитрий ответил:

- Нет, я даже ее поддержал. Ведь Ира — очень искренний человек и талантливая певица. И когда она написала эту песню, сказала: "Я должна позвонить Михаилу Михайловичу". Я говорю: "Ира, ночь"! Я знаю, он не спит ". И они долго разговаривали, а на следующий день она поехала на студию, где записали песню. И когда вышел клип, Ира была в восторге, настолько ей понравилась эта работа. Я знаю Иру Билык, когда она чего захочет, то дарит от всего сердца, и это приносит удачу. Ирина тогда сразу поняла, что именно Михаил Михайлович должен выполнить эту композицию.

Любимые героини

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Уже стало привычным, что свои клипы Михаил Поплавский снимает в 3Д-реальности. Он первый начал применять эту передовую технологию в Украине, и остается ей верным, ведь эти проекты являются инновационными. Хотя с помощью современных достижений создаются впечатляющие декорации, но без вдохновенного труда персонажей не обойтись. В клипе "Блюз эротических мыслей" танцовщицы не снимали каблуков в течение 10 часов (!). Как поделилась режиссер, девушки ни разу не пожаловались. Были даже опасные моменты.

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- По сюжету нашу главную героиню — Александру Коняшину — полностью засыпало глиттером — это такие блестки, вдыхать их опасно. И, чтобы уберечь Сашу, тщательно придерживались техники безопасности. К счастью, все прошло успешно, — призналась режиссер клипа.

Солистка Саша, привлекательная блондинка и лауреат международных конкурсов по танцу, рассказала, что для нее большая честь работать вместе с Михаилом Михайловичем. И другие девушки сказали, что были очень счастливы сняться в таком чувственном клипе.

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- А как вы себя сдерживаете, Михаил Михайлович? — восторженно воскликнул с места Павел Зибров. — Рядом с вами такие красавицы постоянно!

- Паша не завидуй! — пошутил Михаил Михайлович, чем сорвал дополнительную бурю аплодисментов и смеха. Впрочем, доля истины в словах Павла Николаевича есть. Ведь всегда клипы Поплавского украшают красивые и талантливые девушки из балета и бэк-вокала.

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И если кастинг танцовщиц больше ответственность балетмейстера Ростислава Савченко, то бэк-вокалисток Михаил Михайлович, по его словам, выбирает лично. Кстати, девушки потом работают с ним годами, не оставляя любимого ректора, даже закончив вуз.

Ти схожа на казку
Ти необдуманий крок
Так хочеться ласки
Блюз еротичних думок.

В ТЕМУ

Никогда не останавливаться

Время ходили слухи, что Михаил Михайлович планирует завершить концертную деятельность. Об этом тоже спросили журналисты.

- Я действительно думал, что возможно пора, — признался маэстро. — Даже давал 12 прощальных концертов. Но потом понял, надо еще работать. Заряжать энергией молодых, создавать украинский продукт. И главное, с оптимизмом смотреть в будущее, что Украина станет процветающей европейской державой. Между прочим, снимая эти клипы, я делаю также и пиар Университета культуры. Я не знаю, сколько мне отведено Господом Богом, поэтому каждый день выкладываюсь по полной: клипы, имиджевые проекты. Мы с командой делаем все, чтобы Университет культуры становился еще краше. Певцы, гримеры, режиссеры, операторы, хореографы — это все наши студенты и преподаватели, и все они работают на репутацию и имидж университета.

В ближайших планах Михаила Поплавского съемки клипов на хиты "Украинский борщ" и "А мы с кумой ходим в баньку". И в этом маэстро останавливаться, конечно, не собирается.

КОМАНДА

Режиссер клипа - Катя Царик, выпускница Университета культуры, известный клипмейкер, которая уже второй год подряд снимает президентскую программу ко Дню Независимости Украины. 

Оператор-постановщик - Юрий Король, тоже выпускник Университета культуры. Он известен по фильмам "Захар Беркут", "Кіборги", "Незламна". Хореограф - Ростислав Савченко, известный балетмейстер, преподаватель Университета культуры. 

3D-графика, виртуальная реальность "Unreal Engine", виджеинг, видеодизайн - компания "Pravdin Production", 20 лет опыта на рынке шоу-бизнеса. 

Балет, бэк-вокал, стилисты - студентки, выпускники и сотрудники Университета культуры.

Дата публикации
Просмотры
265
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