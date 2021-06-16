Михаил Поплавский исполнил эротический блюз от Ирины Билык

Новый клип — это ребрендинг первой версии "Блюза эротических мыслей", который появился 20 лет назад.

Поющий ректор снял новый клип на свой хит, который 20 лет назад специально для него написала известная певица.

Презентация нового клипа от Михаила Поплавского это всегда приятная неожиданность. Чем на этот раз он нас удивит? Зажигательной и шутливой песней? Или лирической мелодией?

Михаил Михайлович снова поразил своих гостей, сняв сексуально-эротический клип "Блюз эротических мыслей", в котором сыграл главную роль.

Стильная и изящная эротика

Но перед тем, как зрители посмотрели видео, их ждал еще один приятный сюрприз — в насыщенно-красных платьях, на высоких каблуках, сияя блестящими украшениями, на сцену, обольстительно пританцовывая, выпорхнули стройные и красивые девушки, а среди приглашенных гостей были хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко и певец Павел Зибров.

"Сегодня мы хотели показать в 3Д-виртуальной реальности изящную эротику красивых украинских девушек. Красота спасет мир!" — так представил свою новую работу ректор Университета культуры.

А клип, который, кстати, сняла выпускница этого же университета, а ныне известная клипмейкер Катя Царик, действительно заслуживал внимания. Чувственные танцы, акценты на выразительном взгляде или сочных блестящих губах, красно-черные цвета страсти сочетались с синими оттенками нежности. Стилистически видео, по замыслу режиссера, даже напоминало известный мюзикл "Чикаго".

Смак помади

Смак напруги

Вже навколо і ніде.

Смак бажання

Бути другим

Я не зможу

Сон пройде.

Это был один из самых изысканных клипов, которые за последнее время представил маэстро. Впрочем, вы не найдете в нем каких-то любовных коллизий или сцен: все снято на энергетике персонажей и экспрессии танца. И зрители по достоинству его оценили аплодисментами.

- Я хочу сказать, что 4 раза был в Нью-Йорке, но ни разу так и не смог попасть на Бродвей. Так же и в Лондоне — не было билетов, — прокомментировал Дмитрий Коляденко. — Но сегодня я бы побывал на бродвейском шоу, супермюзикле. Я просто в восторге от работы Михаила Михайловича, считаю, что он звезда украинского шоу-бизнеса.

"Ира разбудила меня в 4 утра"

Новый клип — это ребрендинг первой версии "Блюза эротических мыслей" (слова и музыка Ирины Билык), который вышел двадцать лет назад. Михаил Михайлович поделился интересной историей, как к нему попала эта композиция.

- Где в начале 2000-х звонит мне Ира Билык. В 4 утра, говорит: "Миша, я написала песню "Блюз эротических мыслей" и мне приснилось, что только ты сможешь ее выполнить. Итак, на следующий день мы с ней встретились, она мне сыграла на фортепиано, мы быстренько сделали аранжировки — и так 20 лет назад появилась эта песня.

Сразу после этих слов подскочил Дмитрий Коляденко, который в то время был мужем Ирины Билык.

- Я свидетель! Я был у Иры, когда она звонила! Все так и было! Я очевидец!

На вопрос — не ревновал ли он Ирину к Михаилу Михайловичу, когда она звонила ему с эротической песней, Дмитрий ответил:

- Нет, я даже ее поддержал. Ведь Ира — очень искренний человек и талантливая певица. И когда она написала эту песню, сказала: "Я должна позвонить Михаилу Михайловичу". Я говорю: "Ира, ночь"! Я знаю, он не спит ". И они долго разговаривали, а на следующий день она поехала на студию, где записали песню. И когда вышел клип, Ира была в восторге, настолько ей понравилась эта работа. Я знаю Иру Билык, когда она чего захочет, то дарит от всего сердца, и это приносит удачу. Ирина тогда сразу поняла, что именно Михаил Михайлович должен выполнить эту композицию.

Любимые героини

Уже стало привычным, что свои клипы Михаил Поплавский снимает в 3Д-реальности. Он первый начал применять эту передовую технологию в Украине, и остается ей верным, ведь эти проекты являются инновационными. Хотя с помощью современных достижений создаются впечатляющие декорации, но без вдохновенного труда персонажей не обойтись. В клипе "Блюз эротических мыслей" танцовщицы не снимали каблуков в течение 10 часов (!). Как поделилась режиссер, девушки ни разу не пожаловались. Были даже опасные моменты.

- По сюжету нашу главную героиню — Александру Коняшину — полностью засыпало глиттером — это такие блестки, вдыхать их опасно. И, чтобы уберечь Сашу, тщательно придерживались техники безопасности. К счастью, все прошло успешно, — призналась режиссер клипа.

Солистка Саша, привлекательная блондинка и лауреат международных конкурсов по танцу, рассказала, что для нее большая честь работать вместе с Михаилом Михайловичем. И другие девушки сказали, что были очень счастливы сняться в таком чувственном клипе.

- А как вы себя сдерживаете, Михаил Михайлович? — восторженно воскликнул с места Павел Зибров. — Рядом с вами такие красавицы постоянно!

- Паша не завидуй! — пошутил Михаил Михайлович, чем сорвал дополнительную бурю аплодисментов и смеха. Впрочем, доля истины в словах Павла Николаевича есть. Ведь всегда клипы Поплавского украшают красивые и талантливые девушки из балета и бэк-вокала.

И если кастинг танцовщиц больше ответственность балетмейстера Ростислава Савченко, то бэк-вокалисток Михаил Михайлович, по его словам, выбирает лично. Кстати, девушки потом работают с ним годами, не оставляя любимого ректора, даже закончив вуз.

Ти схожа на казку

Ти необдуманий крок

Так хочеться ласки

Блюз еротичних думок.

Кліп Поплавського (10 фото)

В ТЕМУ

Никогда не останавливаться

Время ходили слухи, что Михаил Михайлович планирует завершить концертную деятельность. Об этом тоже спросили журналисты.

- Я действительно думал, что возможно пора, — признался маэстро. — Даже давал 12 прощальных концертов. Но потом понял, надо еще работать. Заряжать энергией молодых, создавать украинский продукт. И главное, с оптимизмом смотреть в будущее, что Украина станет процветающей европейской державой. Между прочим, снимая эти клипы, я делаю также и пиар Университета культуры. Я не знаю, сколько мне отведено Господом Богом, поэтому каждый день выкладываюсь по полной: клипы, имиджевые проекты. Мы с командой делаем все, чтобы Университет культуры становился еще краше. Певцы, гримеры, режиссеры, операторы, хореографы — это все наши студенты и преподаватели, и все они работают на репутацию и имидж университета.

В ближайших планах Михаила Поплавского съемки клипов на хиты "Украинский борщ" и "А мы с кумой ходим в баньку". И в этом маэстро останавливаться, конечно, не собирается.

КОМАНДА

Режиссер клипа - Катя Царик, выпускница Университета культуры, известный клипмейкер, которая уже второй год подряд снимает президентскую программу ко Дню Независимости Украины.

Оператор-постановщик - Юрий Король, тоже выпускник Университета культуры. Он известен по фильмам "Захар Беркут", "Кіборги", "Незламна". Хореограф - Ростислав Савченко, известный балетмейстер, преподаватель Университета культуры.

3D-графика, виртуальная реальность "Unreal Engine", виджеинг, видеодизайн - компания "Pravdin Production", 20 лет опыта на рынке шоу-бизнеса.

Балет, бэк-вокал, стилисты - студентки, выпускники и сотрудники Университета культуры.

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