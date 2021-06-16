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Михайло Поплавський виконав еротичний блюз від Ірини Білик Актуально

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Михайло Поплавський виконав еротичний блюз від Ірини Білик

Новий кліп – це ребрендинг першої версії "Блюзу еротичних думок", який з'явився 20 років тому.

Співаючий ректор зняв новий кліп на свій хіт, який 20 років тому спеціально для нього написала відома співачка.

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Презентація нового кліпу від Михайла Поплавського це завжди приємна несподіванка. Чим цього разу він нас здивує? Запальною і жартівливою піснею? Чи ліричною мелодією? 
Михайло Михайлович знову вразив своїх гостей, знявши сексуально-еротичний кліп "Блюз еротичних думок", у якому зіграв головну роль.

Стильна та витончена еротика

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Але перед тим, як глядачі переглянули відео, на них чекав ще один приємний сюрприз – у насичено-червоних сукнях, на височенних підборах, сяючи блискучими прикрасами, на сцену, звабливо пританцьовуючи, випурхнули стрункі та вродливі дівчата, а серед запрошених гостей були хореограф та телеведучий Дмитро Коляденко і співак Павло Зібров. 

"Сьогодні ми хотіли показати в 3Д-віртуальній реальності витончену еротику красивих українських дівчат. Краса врятує світ!" – так представив свою нову роботу ректор Університету культури.

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А кліп, який, до речі, зняла випускниця цього ж університету, а нині відома кліпмейкерка Катя Царик, дійсно заслуговував на увагу. Чуттєві танці, акценти на виразному погляді чи соковитих блискучих вустах, червоно-чорні кольори пристрасті поєднувались із синіми відтінками ніжності. Стилістично відео, за задумом режисерки, навіть нагадувало відомий мюзикл "Чікаго".

Смак помади
Смак напруги
Вже навколо і ніде.
Смак бажання
Бути другим
Я не зможу
Сон пройде.

Це був один з найвишуканіших кліпів, що останнім часом представив маестро. Втім, ви не знайдете в ньому якихось любовних колізій чи сцен: все знято на енергетиці персонажів та експресії танцю. І глядачі гідно його оцінили оплесками.

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– Я хочу сказати, що 4 рази був у Нью-Йорку, але жодного разу так і не зміг потрапити на Бродвей. Так само і в Лондоні – не було квитків, – прокоментував Дмитро Коляденко. – Та сьогодні я ніби побував на бродвейскому шоу, на супермюзиклі. Я просто в захваті від роботи Михайла Михайловича, вважаю, що він зірка українського шоу-бізнесу.

"Іра розбудила мене о 4-й ранку"

Новий кліп – це ребрендинг першої версії "Блюзу еротичних думок" (слова та музика Ірини Білик), який вийшов двадцять років тому. Михайло Михайлович поділився цікавою історією, як до нього потрапила ця композиція.

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– Десь на початку 2000-х дзвонить мені Іра Білик. О 4-й ранку, каже: "Міша, я написала пісню "Блюз еротичних думок" і мені наснилось, що тільки ти зможеш її виконати. Отже, наступного дня ми з нею зустрілися, вона мені зіграла на фортепіано, ми швиденько зробили аранжування – і так, 20 років тому з’явилася ця пісня. 

Одразу після цих слів підскочив Дмитро Коляденко, який на той час був чоловіком Ірини Білик.

– Я свідок! Я був біля Іри, коли вона телефонувала! Все так і було! Я очевидець!

На питання – чи не ревнував він Ірину до Михайла Михайловича, коли вона телефонувала йому з еротичною піснею, Дмитро відповів:

– Ні, я навіть її підтримав. Адже Іра – дуже щира людина і талановита співачка. І коли вона написала цю пісню, то сказала: "Я повинна подзвонити Михайлу Михайловичу". Я кажу: "Іро, ніч"! Я знаю, він не спить". І вони довго розмовляли, а наступного дня вона поїхала на студію, де записали пісню. І коли вийшов цей кліп, Іра була у захваті, настільки їй сподобалась ця робота. Я ж знаю Іру Білик, коли вона чогось захоче, то дарує від усього серця, і це приносить удачу. Ірина тоді одразу зрозуміла, що саме Михайло Михайлович має виконати цю композицію. 

Улюблені героїні 

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Уже стало звичним, що свої кліпи Михайло Поплавський знімає у 3Д-реальності. Він перший почав застосовувати цю передову технологію в Україні, і залишається їй вірним, адже ці проєкти є інноваційними. Хоча за допомогою сучасних досягнень створюються вражаючі декорації, але без натхненної праці персонажів не обійтись. У кліпі "Блюз еротичних думок" танцівниці не знімали підборів протягом 10 годин (!). Як поділилася режисер, дівчата жодного разу не поскаржились. Були навіть небезпечні моменти. 

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– За сюжетом нашу головну героїню – Олександру Коняшину – повністю засипало глітером – це такі блискітки, вдихати їх небезпечно. І, щоб вберегти Сашу, ретельно дотримувались техніки безпеки. На щастя, все пройшло успішно, – зізналась режисерка кліпу. 

Солістка Саша, приваблива білявка і лауреат міжнародних конкурсів з танцю, розповіла, що для неї велика честь працювати разом з Михайлом Михайловичем. Та й інші дівчата сказали, що були дуже щасливі знятись у такому чуттєвому кліпі. 

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– А як ви себе стримуєте, Михайле Михайловичу? – захоплено вигукнув з місця Павло Зібров. – Поряд з вами такі красуні постійно!

- Паша, не заздри! – пожартував Михайло Михайлович, чим зірвав додаткову бурю оплесків та сміху. Втім, доля істини у словах Павла Миколайовича є. Адже завжди кліпи Поплавського прикрашають вродливі й талановиті дівчата з балету та бек-вокалу. 

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І якщо кастинг танцівниць більше відповідальність балетмейстера Ростислава Савченка, то бек-вокалісток Михайло Михайлович, за його словами, вибирає особисто. До речі, дівчата потім працюють з ним роками, не залишаючи улюбленого ректора, навіть закінчивши вуз. 

Ти схожа на казку
Ти необдуманий крок
Так хочеться ласки
Блюз еротичних думок.

В ТЕМУ

Ніколи не зупинятись

Якийсь час ходили чутки, що Михайло Михайлович планує завершити концертну діяльність. Про це теж запитали журналісти.

 - Я дійсно думав, що можливо пора, – зізнався маестро. – Навіть давав 12 прощальних концертів. Але потім зрозумів, треба ще працювати. Заряджати енергією молодих, створювати український продукт. І головне, з оптимізмом дивитись у майбутнє, що Україна стане квітучою європейською державою. Між іншим, знімаючи ці кліпи, я роблю також і піар Університету культури. Я не знаю, скільки мені відведено Господом Богом, тому кожен день викладаюсь на повну: кліпи, іміджеві проєкти. Ми з командою робимо усе, щоб Університет культури ставав ще кращим. Співаки, гримери, режисери, оператори, хореографи – це все наші студенти та викладачі, і всі вони працюють на репутацію та імідж університету. 

У найближчих планах Михайла Поплавського зйомки кліпів на хіти "Український борщ" та "А ми з кумою ходим в баньку". І на цьому маестро зупинятись, звісно, не збирається. 

КОМАНДА

Режисерка кліпу – Катя Царик, випускниця Університету культури, відома кліпмейкерка, яка вже другий рік поспіль знімає президентську програму до дня Незалежності України.

Оператор-постановник – Юрій Король, теж випускник Університету культури. Він відомий за фільмами "Захар Беркут", "Кіборги", "Незламна".

Хореограф – Ростислав Савченко, відомий балетмейстер, викладач Університету культури.

3D-графіка, віртуальна реальність "Unreal Engine", віджеїнг, відеодизайн – компанія "Pravdin Production", 20 років досвіду на ринку шоу-бізнесу.

Балет, бек-вокал, стилісти – студентки, випускники та співробітники Університету культури.

 

Дата публікації
Перегляди
94
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