Михайло Поплавський виконав еротичний блюз від Ірини Білик

Новий кліп – це ребрендинг першої версії "Блюзу еротичних думок", який з'явився 20 років тому.

Співаючий ректор зняв новий кліп на свій хіт, який 20 років тому спеціально для нього написала відома співачка.

Презентація нового кліпу від Михайла Поплавського це завжди приємна несподіванка. Чим цього разу він нас здивує? Запальною і жартівливою піснею? Чи ліричною мелодією?

Михайло Михайлович знову вразив своїх гостей, знявши сексуально-еротичний кліп "Блюз еротичних думок", у якому зіграв головну роль.

Стильна та витончена еротика

Але перед тим, як глядачі переглянули відео, на них чекав ще один приємний сюрприз – у насичено-червоних сукнях, на височенних підборах, сяючи блискучими прикрасами, на сцену, звабливо пританцьовуючи, випурхнули стрункі та вродливі дівчата, а серед запрошених гостей були хореограф та телеведучий Дмитро Коляденко і співак Павло Зібров.

"Сьогодні ми хотіли показати в 3Д-віртуальній реальності витончену еротику красивих українських дівчат. Краса врятує світ!" – так представив свою нову роботу ректор Університету культури.

А кліп, який, до речі, зняла випускниця цього ж університету, а нині відома кліпмейкерка Катя Царик, дійсно заслуговував на увагу. Чуттєві танці, акценти на виразному погляді чи соковитих блискучих вустах, червоно-чорні кольори пристрасті поєднувались із синіми відтінками ніжності. Стилістично відео, за задумом режисерки, навіть нагадувало відомий мюзикл "Чікаго".

Смак помади

Смак напруги

Вже навколо і ніде.

Смак бажання

Бути другим

Я не зможу

Сон пройде.

Це був один з найвишуканіших кліпів, що останнім часом представив маестро. Втім, ви не знайдете в ньому якихось любовних колізій чи сцен: все знято на енергетиці персонажів та експресії танцю. І глядачі гідно його оцінили оплесками.

– Я хочу сказати, що 4 рази був у Нью-Йорку, але жодного разу так і не зміг потрапити на Бродвей. Так само і в Лондоні – не було квитків, – прокоментував Дмитро Коляденко. – Та сьогодні я ніби побував на бродвейскому шоу, на супермюзиклі. Я просто в захваті від роботи Михайла Михайловича, вважаю, що він зірка українського шоу-бізнесу.

"Іра розбудила мене о 4-й ранку"

Новий кліп – це ребрендинг першої версії "Блюзу еротичних думок" (слова та музика Ірини Білик), який вийшов двадцять років тому. Михайло Михайлович поділився цікавою історією, як до нього потрапила ця композиція.

– Десь на початку 2000-х дзвонить мені Іра Білик. О 4-й ранку, каже: "Міша, я написала пісню "Блюз еротичних думок" і мені наснилось, що тільки ти зможеш її виконати. Отже, наступного дня ми з нею зустрілися, вона мені зіграла на фортепіано, ми швиденько зробили аранжування – і так, 20 років тому з’явилася ця пісня.

Одразу після цих слів підскочив Дмитро Коляденко, який на той час був чоловіком Ірини Білик.

– Я свідок! Я був біля Іри, коли вона телефонувала! Все так і було! Я очевидець!

На питання – чи не ревнував він Ірину до Михайла Михайловича, коли вона телефонувала йому з еротичною піснею, Дмитро відповів:

– Ні, я навіть її підтримав. Адже Іра – дуже щира людина і талановита співачка. І коли вона написала цю пісню, то сказала: "Я повинна подзвонити Михайлу Михайловичу". Я кажу: "Іро, ніч"! Я знаю, він не спить". І вони довго розмовляли, а наступного дня вона поїхала на студію, де записали пісню. І коли вийшов цей кліп, Іра була у захваті, настільки їй сподобалась ця робота. Я ж знаю Іру Білик, коли вона чогось захоче, то дарує від усього серця, і це приносить удачу. Ірина тоді одразу зрозуміла, що саме Михайло Михайлович має виконати цю композицію.

Улюблені героїні

Уже стало звичним, що свої кліпи Михайло Поплавський знімає у 3Д-реальності. Він перший почав застосовувати цю передову технологію в Україні, і залишається їй вірним, адже ці проєкти є інноваційними. Хоча за допомогою сучасних досягнень створюються вражаючі декорації, але без натхненної праці персонажів не обійтись. У кліпі "Блюз еротичних думок" танцівниці не знімали підборів протягом 10 годин (!). Як поділилася режисер, дівчата жодного разу не поскаржились. Були навіть небезпечні моменти.

– За сюжетом нашу головну героїню – Олександру Коняшину – повністю засипало глітером – це такі блискітки, вдихати їх небезпечно. І, щоб вберегти Сашу, ретельно дотримувались техніки безпеки. На щастя, все пройшло успішно, – зізналась режисерка кліпу.

Солістка Саша, приваблива білявка і лауреат міжнародних конкурсів з танцю, розповіла, що для неї велика честь працювати разом з Михайлом Михайловичем. Та й інші дівчата сказали, що були дуже щасливі знятись у такому чуттєвому кліпі.

– А як ви себе стримуєте, Михайле Михайловичу? – захоплено вигукнув з місця Павло Зібров. – Поряд з вами такі красуні постійно!

- Паша, не заздри! – пожартував Михайло Михайлович, чим зірвав додаткову бурю оплесків та сміху. Втім, доля істини у словах Павла Миколайовича є. Адже завжди кліпи Поплавського прикрашають вродливі й талановиті дівчата з балету та бек-вокалу.

І якщо кастинг танцівниць більше відповідальність балетмейстера Ростислава Савченка, то бек-вокалісток Михайло Михайлович, за його словами, вибирає особисто. До речі, дівчата потім працюють з ним роками, не залишаючи улюбленого ректора, навіть закінчивши вуз.

Ти схожа на казку

Ти необдуманий крок

Так хочеться ласки

Блюз еротичних думок.

Кліп Поплавського (10 фото)

В ТЕМУ

Ніколи не зупинятись

Якийсь час ходили чутки, що Михайло Михайлович планує завершити концертну діяльність. Про це теж запитали журналісти.

- Я дійсно думав, що можливо пора, – зізнався маестро. – Навіть давав 12 прощальних концертів. Але потім зрозумів, треба ще працювати. Заряджати енергією молодих, створювати український продукт. І головне, з оптимізмом дивитись у майбутнє, що Україна стане квітучою європейською державою. Між іншим, знімаючи ці кліпи, я роблю також і піар Університету культури. Я не знаю, скільки мені відведено Господом Богом, тому кожен день викладаюсь на повну: кліпи, іміджеві проєкти. Ми з командою робимо усе, щоб Університет культури ставав ще кращим. Співаки, гримери, режисери, оператори, хореографи – це все наші студенти та викладачі, і всі вони працюють на репутацію та імідж університету.

У найближчих планах Михайла Поплавського зйомки кліпів на хіти "Український борщ" та "А ми з кумою ходим в баньку". І на цьому маестро зупинятись, звісно, не збирається.

КОМАНДА

Режисерка кліпу – Катя Царик, випускниця Університету культури, відома кліпмейкерка, яка вже другий рік поспіль знімає президентську програму до дня Незалежності України.

Оператор-постановник – Юрій Король, теж випускник Університету культури. Він відомий за фільмами "Захар Беркут", "Кіборги", "Незламна".

Хореограф – Ростислав Савченко, відомий балетмейстер, викладач Університету культури.

3D-графіка, віртуальна реальність "Unreal Engine", віджеїнг, відеодизайн – компанія "Pravdin Production", 20 років досвіду на ринку шоу-бізнесу.

Балет, бек-вокал, стилісти – студентки, випускники та співробітники Університету культури.

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