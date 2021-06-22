Глое Кардашян вчергове розійшлася з Трістаном Томпсоном - ЗМІ

Чоловіка знову помітили у компанії інших жінок.

Американська зірка реаліті Глое Кардашян, яка останнім часом знову зблизилася з батьком своєї дитини, баскетболістом Трістаном Томпсоном, вчергове розійшлася з ним.

Пара, яка начебто відродила свої стосунки після зрад спортсмена, наразі вирішила піти різними життєвими шляхами. І причиною знову ж таки стала тяга Томпсона до інших жінок.

instagram.com/khloekardashian

Як йдеться у виданні E! News, про розставання пари стало відомо буквально через кілька годин після того як 30-річний Томпсон був помічений з трьома жінками на вечірці, яка днями минула в особняку Дрейка.

"Трістан тусувався з Дрейком, Дідді і Крісом Брауном більшу частину ночі. Його бачили з кількома дівчатами, а потім він пішов з трьома в окрему кімнату. Здавалося, він у відмінному настрої і йому хотілося вечірки. Він пив і гуляв до раннього ранку", - зазначив очевидець.

Крім того, подейкують, що Томпсон говорив всім, що холостяк.

instagram.com/khloekardashian

Нагадаємо, що стосунки Глое Кардашян і Трістана Томпсона розпочалися 2016 року. Через два роки зірка завагітніла, і вже тоді з'явилися перші чутки про зради коханого. Пізніше вони підтвердилися численним фото і відео, зробленими папараці.

Однак після розставання, пара продовжила спілкування заради дочки Тру. А вже минулого року у західних ЗМІ почала з'являтися інформація про можливе возз'єднання екс-коханих, але тоді Глое поспішила їх спростувати, але навесні цього року спровокувала нову хвилю чуток про можливі заручини і відродження родини.

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