Глое Кардашян у "голому" бікіні шокувала фігурою та сталевим пресом

Акторка приголомшила накачаним тілом.

Зірка реалітішоу та молодша сестра Кім Кардашян – Глое – ошелешила фігурою.

37-річна знаменитість чимало часу проводить у спортзалі та залюбки хизується результатом тренувань. Так, цього разу бізнесвумен розмістила у своєму Instagram пляжні знімки, на яких позувала у бежевому бікіні.

Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

Кардашян похвалилася соковитою, підтягнутою фігурою та сталевим пресом.

Глое Кардашян / instagram.com/khloekardashian

У дописі зірка пораділа, що тепер має 187 мільйонів підписнів.

"187 мільйонів!!! Привіт, мої найкращі!!! Мені не вистачає цієї засмаги і цього пляжу!" – поділилася вона.

У фанів відвисли щелепи від фігури Глое. Про це вони написали у коментарях та залишили низку компліментів.

Крихітко! Ти неймовірна

Оце так прес!

Нічого собі!

Гаряча та сексуальна

Нагадаємо, Даша Астаф'єва топлес засвітила пишні груди. Зірка влаштувала відверту фотосесію.

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