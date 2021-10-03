Глое Кардашян у "голому" бікіні шокувала фігурою та сталевим пресом

Акторка приголомшила накачаним тілом.
Зірка реалітішоу та молодша сестра Кім Кардашян – Глое – ошелешила фігурою.
37-річна знаменитість чимало часу проводить у спортзалі та залюбки хизується результатом тренувань. Так, цього разу бізнесвумен розмістила у своєму Instagram пляжні знімки, на яких позувала у бежевому бікіні.
Кардашян похвалилася соковитою, підтягнутою фігурою та сталевим пресом.
У дописі зірка пораділа, що тепер має 187 мільйонів підписнів.
"187 мільйонів!!! Привіт, мої найкращі!!! Мені не вистачає цієї засмаги і цього пляжу!" – поділилася вона.
У фанів відвисли щелепи від фігури Глое. Про це вони написали у коментарях та залишили низку компліментів.
- Крихітко! Ти неймовірна
- Оце так прес!
- Нічого собі!
- Гаряча та сексуальна
Нагадаємо, Даша Астаф'єва топлес засвітила пишні груди. Зірка влаштувала відверту фотосесію.