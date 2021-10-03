Вибори в Грузії: якою була явка виборців

Вибори в Грузії: якою була явка виборців

У Грузії розпочався процес підрахунку підсумків голосування на виборчих дільницях.

На виборах в Грузії в органи місцевого самоврядування взяли участь 1815776 виборців, що становить 51,92% відсотка від загального числа виборців.

Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на Центральну виборчу комісію Грузії.

У ЦВК під час голосування надійшли 366 скарг, більшість з яких стосуються процедурних питань.

Процес підрахунку підсумків голосування почався на виборчих дільницях.

Грузинські телеканали відразу ж після завершення голосування оприлюднили дані екзитполів, за якими на виборах лідирує панівна партія "Грузинська мрія".

Нагадаємо, під час виборів до місцевих органів влади голова грузинського парламенту Каха Кучава прийшов на виборчу дільницю в захисній масці з символікою партії "Грузинська мрія", порушивши заборону агітації.

Новини світу: у Грузії затримали Михеіля Саакашвілі

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання