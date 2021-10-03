Выборы в Грузии: какой была явка избирателей

Выборы в Грузии: какой была явка избирателей

В Грузии начался процесс подсчета итогов голосования на избирательных участках.

На выборах в Грузии в органы местного самоуправления приняли участие 1815776 избирателей, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Грузии.

В ЦИК во время голосования поступили 366 жалоб, большинство из которых касаются процедурных вопросов.

Процесс подсчета итогов голосования начался на избирательных участках.

Грузинские телеканалы сразу же после завершения голосования обнародовали данные экзитполов, по которым на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Напомним, во время выборов в местные органы власти председатель грузинского парламента Каха Кучава пришел на избирательный участок в защитной маске с символикой партии "Грузинская мечта", нарушив запрет агитации.

Новости мира: в Грузии задержали Михеиля Саакашвили

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку