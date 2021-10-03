Пандемия коронавируса: число случаев COVID-19 в мире увеличилось до 234 млн

Пандемия коронавируса: число случаев COVID-19 в мире увеличилось до 234 млн

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире возросло до 234 млн 292 тыс. 305.

Об этом информирует сайт американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии COVID-19 в мире после заражения коронавирусом скончались не менее 4 млн 791 тыс. 942 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где обнаружили 43 млн 619 тыс. 754 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов - 700 320.

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В Индии - 33 млн 791 тыс. 61 случай заражения и 448 573 погибших, в Бразилии - 21 млн 445 тыс. 651 случай заражения и 597 255 погибших.

За время пандемии в мире было распределено между странами 6 млрд 263 млн 651 тыс. 504 дозы вакцины против коронавируса.

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