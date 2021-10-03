Вирус папилломы человека: способы защиты от него

Различают 100 видов ВПЧ.
Вирус папилломы человека (ВПЧ — ред.) чрезвычайно распространен. Большинство людей инфицируются ним вскоре после начала половой жизни. По крайней мере половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет ВПЧ — и инфицирование может происходить повторно.
Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.
Различают 100 видов ВПЧ. Многие из них не проявляются симптоматикой и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования, и почти 90% — в течение 2 лет. Однако, которых как минимум 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Есть также фактические данные о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки.
ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением. Путем передачи инфекции также телесный генитальный контакт. Чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ, вы можете прибегнуть к нескольким мероприятий.
- Проходить вакцинацию
Остановить передачу папилломавируса от человека к человеку можно благодаря вакцинации.
Прививка защищает девушек от развития рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Около 80 млн человек во всем мире уже вакцинировались против папилломавируса.
Принято считать, что эта вакцина рекомендована исключительно девушкам. Им стоит прививаться двумя дозами в возрасте 9-14 лет еще до начала половой жизни. Однако в некоторых странах эта прививка уже рекомендовано также и мальчикам, например, в США, Великобритании и Израиле. Ведь ребята в дальнейшем могут быть носителями инфекции.
Людям, которые живут с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, нужно ввести 3 дозы вакцины.
В Украине вакцина от папилломавируса не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям стоит самостоятельно позаботиться об иммунопрофилактике своих детей. Эта вакцина не обязательна, однако рекомендована.
- Осуществлять скрининг на рак шейки матки
Регулярные рутинные обследования у гинеколога для женщин в возрасте от 21 до 65 лет может предотвратить развитие рака шейки матки.
- Правильно использовать латексные презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь сексом
Это может снизить вероятность заражения ВПЧ. Но ВПЧ может инфицировать участки, не защищенные презервативом — значит, презервативы не могут в полной мере защитить от заражения ВПЧ.
- Поддерживать взаимно моногамные отношения, или иметь секс только с одним половым партнером, для которого также является единственным партнером.
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