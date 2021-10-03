Вирус папилломы человека: способы защиты от него

Различают 100 видов ВПЧ.

Вирус папилломы человека (ВПЧ — ред.) чрезвычайно распространен. Большинство людей инфицируются ним вскоре после начала половой жизни. По крайней мере половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет ВПЧ — и инфицирование может происходить повторно.

Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.

Различают 100 видов ВПЧ. Многие из них не проявляются симптоматикой и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования, и почти 90% — в течение 2 лет. Однако, которых как минимум 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Есть также фактические данные о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки.

ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением. Путем передачи инфекции также телесный генитальный контакт. Чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ, вы можете прибегнуть к нескольким мероприятий.

Проходить вакцинацию

Остановить передачу папилломавируса от человека к человеку можно благодаря вакцинации.

Прививка защищает девушек от развития рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Около 80 млн человек во всем мире уже вакцинировались против папилломавируса.



Принято считать, что эта вакцина рекомендована исключительно девушкам. Им стоит прививаться двумя дозами в возрасте 9-14 лет еще до начала половой жизни. Однако в некоторых странах эта прививка уже рекомендовано также и мальчикам, например, в США, Великобритании и Израиле. Ведь ребята в дальнейшем могут быть носителями инфекции.

Людям, которые живут с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, нужно ввести 3 дозы вакцины.

В Украине вакцина от папилломавируса не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям стоит самостоятельно позаботиться об иммунопрофилактике своих детей. Эта вакцина не обязательна, однако рекомендована.

Осуществлять скрининг на рак шейки матки

Регулярные рутинные обследования у гинеколога для женщин в возрасте от 21 до 65 лет может предотвратить развитие рака шейки матки.

Правильно использовать латексные презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь сексом

Это может снизить вероятность заражения ВПЧ. Но ВПЧ может инфицировать участки, не защищенные презервативом — значит, презервативы не могут в полной мере защитить от заражения ВПЧ.

Поддерживать взаимно моногамные отношения, или иметь секс только с одним половым партнером, для которого также является единственным партнером.

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