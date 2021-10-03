​​Вірус папіломи людини: способи захисту від нього

Розрізняють 100 видів ВПЛ.

Вірус папіломи людини (ВПЛ - ред) надзвичайно поширений. Більшість людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя. Принаймні половина сексуально активних осіб у певний момент життя матиме ВПЛ — і інфікування може відбуватися повторно.

Про це інформує МОЗ України у Telegram-каналі.

Розрізняють 100 видів ВПЛ. Багато з них не проявляються симптоматикою та минають самі без будь-яких втручань через кілька місяців після інфікування, і майже 90% - протягом 2 років. Проте, яких як мінімум 14 типів ВПЛ призводять до розвитку онкологічних захворювань. Два типи ВПЛ (16 і 18) спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки. Є також фактичні дані про зв'язок ВПЛ з онкологічними захворюваннями ануса, вульви, піхви, пеніса та ротоглотки.

ВПЛ передається статевим шляхом, але для передачі вірусу не обов'язковий секс з проникненням. Шляхом передачі інфекції також є тілесний генітальний контакт. Щоб знизити ймовірність зараження ВПЛ, ви можете вдатися до кількох заходів.

Проходити вакцинацію

Зупинити передачу папіломавірусу від людини до людини можна завдяки вакцинації.

Щеплення захищає дівчат від розвитку раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Щеплення проти ВПЛ проводять у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС. Близько 80 мільйонів людей у всьому світі уже вакцинувались проти папіломавірусу.



Заведено вважати, що ця вакцина рекомендована виключно дівчатам. Їм варто щепитися двома дозами у віці 9–14 років ще до початку статевого життя. Проте в деяких країнах це щеплення вже рекомендоване також і хлопчикам, наприклад, у США, Великобританії та Ізраїлі. Адже хлопці надалі можуть бути носіями інфекції.

Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.

В Україні вакцина від папіломавірусу не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, тож батькам варто самостійно потурбуватися про імунопрофілактику своїх дітей. Ця вакцина не обов’язкова, проте рекомендована.



Здійснювати скринінг на рак шийки матки

Регулярні рутинні обстеження у гінеколога для жінок у віці від 21 до 65 років може запобігти розвитку раку шийки матки.

Правильно використовувати латексні презервативи кожен раз, коли ви займаєтеся сексом

Це може знизити ймовірність зараження ВПЛ. Але ВПЛ може інфікувати ділянки, не захищені презервативом - отже, презервативи не можуть повною мірою захистити від зараження ВПЛ.

Підтримувати взаємно моногамні відносини, або мати секс тільки з одним статевим партнером, для якого ви також є єдиним партнером.

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