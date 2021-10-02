Значительно облегчает течение болезни: появились таблетки для успешного лечения коронавируса

Таблетки тестировали на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией

Фармацевтическая компания Merck & Co. создала таблетку от COVID-19, которая значительно облегчает течение болезни.

Об этом информирует АР.

Применение лекарства снижает вероятность госпитализации и летального исхода в два раза.

Merck обратится к регуляторам США и других стран за регистрацией этого лекарства.

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Испытания лекарства проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести и из группы повышенного риска из-за хронических заболеваний. Части из них давали плацебо.

Только 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. 14,1% пациентов, которые получили плацебо, тоже умерли.

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