Значительно облегчает течение болезни: появились таблетки для успешного лечения коронавируса

Таблетки тестировали на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией
Фармацевтическая компания Merck & Co. создала таблетку от COVID-19, которая значительно облегчает течение болезни.
Об этом информирует АР.
Применение лекарства снижает вероятность госпитализации и летального исхода в два раза.
Merck обратится к регуляторам США и других стран за регистрацией этого лекарства.
Испытания лекарства проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести и из группы повышенного риска из-за хронических заболеваний. Части из них давали плацебо.
Только 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. 14,1% пациентов, которые получили плацебо, тоже умерли.
Читайте также:
- Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях
- В Японии начались испытания таблеток от COVID-19: как и сколько их употреблять
- В Израиле готовятся к старту испытаний таблеток от коронавируса: когда начнутся тесты
-