Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять, куда двигаться дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 октября 2021 рассказывает, что у Рыб — хорошее время для чего-то нового, а Тельцам — не стоит отказываться от того, что вам предлагают.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте побед. В отношениях наслаждайтесь любовью. А на работе — успехами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не обижайтесь долго. А на работе не стоит отбрасывать интересные предложения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Начинается период плодородия. В отношениях выходите на новых уровень. На работе наслаждайтесь результатами проектов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Ожидайте изменения. В любви будут испытания. На работе не стоит двигаться по карьерной лестнице сейчас.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе — выберите цель для развития.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать. В любви ожидайте новых вызовов. На работе лучше больше отдохнуть.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж мечей"

Время защищать свои чувства. В отношениях вас могут обидеть. В рабочих вопросах защищайте свою позицию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Начните что-то новое. В отношениях работайте над дальнейшим развитием. На работе стоит начать что-то новое.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы достигли немало. В любви кайфуйте больше. На работе наслаждайтесь успехом.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Работайте достойно. В любви действуйте разумно. На работе освойте что-то новое.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

-То изменится. Отдохните в другом месте со второй половинкой. На работе запланируйте командировки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для чего-то нового. В любви найдите опору. На работе вдохновляйтесь на новый рывок.

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