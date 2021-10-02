Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять, куда двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 октября 2021 рассказывает, что у Рыб — хорошее время для чего-то нового, а Тельцам — не стоит отказываться от того, что вам предлагают.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте побед. В отношениях наслаждайтесь любовью. А на работе — успехами.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не обижайтесь долго. А на работе не стоит отбрасывать интересные предложения.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Начинается период плодородия. В отношениях выходите на новых уровень. На работе наслаждайтесь результатами проектов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Ожидайте изменения. В любви будут испытания. На работе не стоит двигаться по карьерной лестнице сейчас.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе — выберите цель для развития.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать. В любви ожидайте новых вызовов. На работе лучше больше отдохнуть.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Время защищать свои чувства. В отношениях вас могут обидеть. В рабочих вопросах защищайте свою позицию.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Начните что-то новое. В отношениях работайте над дальнейшим развитием. На работе стоит начать что-то новое.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы достигли немало. В любви кайфуйте больше. На работе наслаждайтесь успехом.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева мечей"
Работайте достойно. В любви действуйте разумно. На работе освойте что-то новое.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
-То изменится. Отдохните в другом месте со второй половинкой. На работе запланируйте командировки.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для чего-то нового. В любви найдите опору. На работе вдохновляйтесь на новый рывок.
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