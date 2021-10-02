В Грузии против Саакашвили открыли еще одно дело: детали

В Грузии против Саакашвили открыли еще одно дело: детали

Грузинское МВД расследует факт незаконного пересечения границы Саакашвили.

Против главы Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили открыли дело по факту незаконного пересечения границы.

Об этом сообщается на официальном сайте информирует прокуратура Грузии.



"Сообщаем, что МВД расследует факт незаконного пересечения границы Саакашвили — преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу продолжаются в активном режиме", — говорится в сообщении.

Заметим, что грузинская статья "Незаконное пересечение государственной границы" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В прокуратуре также напомнили и о других делах, в которых фигурирует Саакашвили.

Напомним, что в Грузии заочный приговор суда бывшего президента приговорены к тюремному заключению.

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Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани, а затем в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных. За это его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.

Впоследствии тот же городской суд Тбилиси признал экс-президента Грузии виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили. Решением суда Саакашвили наказан шестью годами лишения свободы и правом занимать определенные должности на срок более двух лет.

Напомним, что в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

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