У Грузії проти Саакашвілі відкрили ще одну справу: деталі

У Грузії проти Саакашвілі відкрили ще одну справу: деталі

Грузинське МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі.

Проти очільника Виконавчого комітету Національної ради реформ та експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі відкрили справу за фактом незаконного перетину кордону.

Про це у повідомленні на офіційному сайті інформує прокуратура Грузії.



"Повідомляємо, що МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, який передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі тривають в активному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що грузинська стаття "Незаконний перетин державного кордону" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

У прокуратурі також нагадали і про інші справи, у яких фігурує Саакашвілі.

Нагадаємо, що у Грузії заочними вироками суду колишнього президента засуджено до тюремного ув’язнення.

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Тбіліський міський суд визнав Саакашвілі винним за статтею "зловживання службовими повноваженнями". За версією слідства, Міхеіл Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані, а потім в обхід Комісії з помилування помилував Геронтия Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. За це його засуджено до позбавлення волі терміном на 3 роки.

Згодом той же міський суд Тбілісі визнав експрезидента Грузії винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі. Рішенням суду Саакашвілі покарано шістьма роками позбавлення волі та правом обіймати певні посади на строк понад два роки.

Нагадаємо, що в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання.

Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.

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