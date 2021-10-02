Не знала про плани сина: мати Саакашвілі прилетіла до Тбілісі

Востаннє вона говорила з сином кілька днів тому.
Мати експрезидента Грузії Міхіела Саакашвілі Гіулі Аласанія ввечері в п'ятницю, 1 жовтня прибула в Тбілісі з Києва.
Вона заявила журналістам в аеропорту, що затримання її сина був для неї несподіванкою, — пише "Інтерфакс".
"Востаннє я говорила з сином кілька днів тому і була впевнена, що він перебуває в Україні", — сказала Аласанія.
Мовляв, після новин, вона вирішила летіти до Тбілісі.
За її словами, вона не знала про плани свого сина.
Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і очільника Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.
ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.