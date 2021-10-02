Не знала про плани сина: мати Саакашвілі прилетіла до Тбілісі

Не знала про плани сина: мати Саакашвілі прилетіла до Тбілісі

Востаннє вона говорила з сином кілька днів тому.

Мати експрезидента Грузії Міхіела Саакашвілі Гіулі Аласанія ввечері в п'ятницю, 1 жовтня прибула в Тбілісі з Києва.

Вона заявила журналістам в аеропорту, що затримання її сина був для неї несподіванкою, — пише "Інтерфакс".

"Востаннє я говорила з сином кілька днів тому і була впевнена, що він перебуває в Україні", — сказала Аласанія.

Мовляв, після новин, вона вирішила летіти до Тбілісі.

За її словами, вона не знала про плани свого сина.

Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і очільника Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.

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