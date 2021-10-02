Не знала о планах сына: мать Саакашвили прилетела в Тбилиси

Не знала о планах сына: мать Саакашвили прилетела в Тбилиси

В последний раз она говорила с сыном несколько дней назад.

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу, 1 октября прибыла в Тбилиси из Киева.

Она заявила журналистам в аэропорту, что задержание ее сына был для нее неожиданностью, - пишет "Интерфакс".

"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине", - сказала Аласания.

Мол, после новостей, она решила лететь в Тбилиси.

По ее словам, она не знала о планах своего сына.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

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