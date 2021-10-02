Не знала о планах сына: мать Саакашвили прилетела в Тбилиси

В последний раз она говорила с сыном несколько дней назад.
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу, 1 октября прибыла в Тбилиси из Киева.
Она заявила журналистам в аэропорту, что задержание ее сына был для нее неожиданностью, - пишет "Интерфакс".
"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине", - сказала Аласания.
Мол, после новостей, она решила лететь в Тбилиси.
По ее словам, она не знала о планах своего сына.
Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.