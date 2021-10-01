Саакашвили задержали в Грузии

Весь маршрут передвижения експрезидента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб

Бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, которые прилетел на родину, задержали грузинские правоохранители.

Об этом на брифинге в пятницу, 1 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает "Грузия онлайн".

По информации премьер-министра, весь маршрут передвижения экс-президента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб.

На брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили.

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Следует также отметить, что Саакашвили был задержан не на границе, а на территории страны.

Сегодня утром политик, который не был в родной стране последние восемь лет, сообщил, что прибыл в Батуми, хотя грузинские власти это отрицали. Саакашвили также заявил, что в субботу планирует проголосовать на местных выборах, а в воскресенье — присоединиться к маршу на Тбилиси, чтобы "защитить результаты".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил Михаила Саакашвили, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму. Глава грузинского правительства считает, что прилет в Грузию бывшего президента дестабилизирует ситуацию.





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