Он в Батуми: Саакашвили вернулся в Грузию, где ему грозит арест

Он в Батуми: Саакашвили вернулся в Грузию, где ему грозит арест

2 октября в стране должны состояться выборы в местные органы власти, в которых участвует и партия бывшего грузинского президента.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, а ныне председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины вернулся на родину и сейчас находится в Батуми.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж, передает "Радио Свобода".

"На сегодняшний день, на эту минуту, я могу вам сказать, что он действительно в Батуми. За остальными событиями и за тем, как все будет происходить, следите на его странице", — сказала она и добавила, что не может комментировать дальнейшее развитие событий, связанных с пребыванием Саакашвили в Грузии.

Стоит отметить, что утром 1 октября в Facebook Саакашвили обнародовал видео, в котором сообщил, что прибыл в грузинский город Батуми, призвав прийти на выборы, сделать свой выбор, чтобы сменить власть в стране.

Напомним, на днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну. Председатель грузинского правительства сказал, что "Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает сесть в тюрьму".

Его осудили заочно в июне 2018 года до шести лет лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии виновным по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия. Саакашвили назвал приговор незаконным.

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