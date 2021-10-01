Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Саакашвілі затримали в Грузії

Саакашвілі затримали в Грузії

Associated Press

Увесь маршрут пересування експрезидента Грузії перебував під контролем грузинських спецслужб

Колишнього президента Грузії і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які прилетів на батьківщину, затримали грузинські правоохоронці.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 1 жовтня, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, передає "Грузія онлайн".

За інформацією прем'єр-міністра, весь маршрут пересування екс-президента Грузії перебував під контролем грузинських спецслужб. 

На брифінгу також були присутні глава МВС Грузії Вахтанг Гомеларулі і глава СДБ Григол Лілуашвілі. 

Слід також зазначити, що Саакашвілі був затриманий не на кордоні, а на території країни.

Сьогодні зранку політик, який не був у рідній країні останні вісім років, повідомив, що прибув до Батумі, хоча грузинська влада це заперечувала. Саакашвілі також заявив, що в суботу планує проголосувати на місцевих виборах, а в неділю – приєднатися до маршу на Тбілісі, щоб "захистити результати".

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив Міхеїла Саакашвілі, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці. Очільник грузинського уряду вважає, що приліт до Грузії колишнього президента дестабілізує ситуацію.



 

Наступна публікація