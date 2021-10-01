Саакашвілі затримали в Грузії

Увесь маршрут пересування експрезидента Грузії перебував під контролем грузинських спецслужб

Колишнього президента Грузії і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які прилетів на батьківщину, затримали грузинські правоохоронці.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 1 жовтня, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, передає "Грузія онлайн".

За інформацією прем'єр-міністра, весь маршрут пересування екс-президента Грузії перебував під контролем грузинських спецслужб.

На брифінгу також були присутні глава МВС Грузії Вахтанг Гомеларулі і глава СДБ Григол Лілуашвілі.

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Слід також зазначити, що Саакашвілі був затриманий не на кордоні, а на території країни.

Сьогодні зранку політик, який не був у рідній країні останні вісім років, повідомив, що прибув до Батумі, хоча грузинська влада це заперечувала. Саакашвілі також заявив, що в суботу планує проголосувати на місцевих виборах, а в неділю – приєднатися до маршу на Тбілісі, щоб "захистити результати".

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив Міхеїла Саакашвілі, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці. Очільник грузинського уряду вважає, що приліт до Грузії колишнього президента дестабілізує ситуацію.







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