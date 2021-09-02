Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях

Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях

Компания работает над разработкой противовирусной таблетки PF-07321332, которую можно будет принимать при первых признаках заболевания.

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о завершающем этапе стадии испытания таблеток от коронавируса. Препараты будут тестировать на пациентах с симптомами COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Испытания будут проводиться на взрослых людях, которые не нуждаются в госпитализации. Препарат протестуют на 1140 участниках.

Так, компания работает над разработкой противовирусной таблетки PF-07321332, которую можно будет принимать при первых признаках заболевания.

В июле Pfizer заявила, что если испытания PF-07321332 будут успешным, то к концу года она подаст заявку на разрешение на возможное использование таблеток в экстренных случаях.

До сих пор в США одобрен только Ремдесивир, который вводят пациентам внутривенно для лечения COVID-19.

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