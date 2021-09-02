В полиции пока инкриминують дело, как убийство по неосторожности.

На Закарпатье женщина задушила 3-месячного младенца. Трагедия произошла в селе Ильница Хустского района.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию Закарпатья.

В деле открыли уголовное производство по статье 119 УК (убийство по неосторожности). Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и не разглашают подробностей дела.

Напомним, кот задушил младенца в городе Острог Ровенской области. 4-месячный малыш спал в коляске возле дома. Мать отошла на несколько минут, а когда вернулась, на лице сына лежал кот, а ребенок уже не дышал.

Новости Украины: в Ровенской области кот задушил 4-месячного малыша

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