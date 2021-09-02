У поліції наразі інкримінують справу, як вбивство через необережність.

На Закарпатті жінка задушила 3-місячне немовля. Трагедія сталась в селі Ільниця Хустського району.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на поліцію Закарпаття.

У справі відкрили кримінальне провадження за статтею 119 ККУ (вбивство через необережність). Наразі у поліції встановлюють усі обставини події і не розголошують деталей справи.

Нагадаємо, кіт задушив немовля у місті Острог Рівненської області. 4-місячний малюк спав у візочку біля хати. Мати відійшла на кілька хвилин, а коли повернулася, на обличчі сина лежав кіт. А дитина уже не дихала.

Новини України: у Рівненській області кіт задушив 4-місячного малюка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання