У поліції наразі інкримінують справу, як вбивство через необережність.
На Закарпатті жінка задушила 3-місячне немовля. Трагедія сталась в селі Ільниця Хустського району.
Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на поліцію Закарпаття.
У справі відкрили кримінальне провадження за статтею 119 ККУ (вбивство через необережність). Наразі у поліції встановлюють усі обставини події і не розголошують деталей справи.
Нагадаємо, кіт задушив немовля у місті Острог Рівненської області. 4-місячний малюк спав у візочку біля хати. Мати відійшла на кілька хвилин, а коли повернулася, на обличчі сина лежав кіт. А дитина уже не дихала.