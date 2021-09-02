Дістала секс-іграшку: польська боксерка спровокувала бійку на дуелі поглядів (відео)

Єва Бродницька тицьнула в обличчя суперниці фалоімітатором, після чого спалахнув конфлікт.

Скандальний інцидент трапився під час дуелі поглядів перед поєдинком ММА між полькою Євою Бродницькою та її співвітчизницею Аньєлою Богуш.

Бродницька прийшла на процедуру з подарунком для своєї суперниці, загорнутим у рожевий пакет. Перед тим, як зазирнути опонентці у вічі, Єва несподівано дістала з пакунка фалоімітатор. Вона тримала предмет за спиною, після чого підійшла до Богуш і піднесла секс-іграшку просто до її рота.

Аньєла не зраділа такому подарунку і пожбурила фалоімітатором у свою суперницю, яка почала сміятися з неї. У підсумку між дівчатами розгорілася перепалка, яка швидко переросла в бійку. Аби вгамувати спортсменок, втрутитися у жіночі розбірки довелося працівникам служби безпеки.

Зазначимо, що поєдинок за правилами змішаних єдиноборств закінчився перемогою Богуш технічним нокаутом у третьому раунді. Вона достроково виграла всі три свої бої в ММА.

Бродницька, яка принесла на дуель поглядів фалоімітатор, дебютувала в ММА. До цього вона провела 21 поєдинок у боксі, здобувши 20 перемог.

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