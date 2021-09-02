Розрив брижі кишечника і переломи: у Чугуєві дівчина на авто в'їхала в дітей

Розрив брижі кишечника і переломи: у Чугуєві дівчина на авто в'їхала в дітей

Школярі перебувають у лікарні.

У Чугуєві Харківської області 23-річна дівчина скоїла ДТП: в'їхала у натовп людей.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Харківській області.

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Водійка "ВАЗ" не впоралася з керуванням. Її ато рухалося на нерегульованому перехресті. У цей час проїжджою назустріч йшла компанія людей, серед яких були діти. За попередньою інформацією, водійка повертала ліворуч, не впоралась з керуванням і допустила наїзд на дітей.

Травми отримали 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. Вони перебувають Харківській лікарні швидкої і невідкладної допомоги. За словами заступника головного лікаря Андрія Соцького, хлопчик перебуває в реанімації. У нього діагностували розрив брижі тонкого кишечника. Медики оцінюють його стан оцінюють як важкий. У дівчинки діагностували перелом гомілки і опік плеча.

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як повідомлялося, на Прикарпатті у селі Ямниця зіткнулися три легковики та автобус. Один водій легкового авто загинув. Ще один кермувальник та його пасажирка зазнали травм і нині у лікарні. Попередньо відомо: 36-річний водій "Деу" виїхав на зустрічну та зіткнувся з "Фольксвагеном", що їхав назустріч. Від удару той занесло на автобус. На момент зіткнення бус був без пасажирів.

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