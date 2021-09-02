Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 млрд доларів

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів США.

1 вересня Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році на суму понад 1,3 млрд доларів.

Як повідомляють на офіційному сайті міністерства, з цих коштів погашення основної суми єврооблігацій становить 974 млн доларів.

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Ще 334,6 млн доларів є процентними платежами за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках.

Як зазначили у Мінфіні, до кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів. Випуск ОЗДП із погашенням у 2021 році номінальною сумою 1,409 млрд доларів здійснили у 2015-16 роках за процентною ставкою 7,75% на рік.

У липні 2020 року з метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу Міністерство фінансів здійснило активну операцію з управління державним боргом, а саме викупило єврооблігації із погашенням в 2021 році на суму 435 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на "Велике будівництво" Зеленського 6 українських банків виділили кредит на 376 млн доларів. Консорціум складається з Укрексімбанку, Ощадбанку, Укргазбанку, ТАСкомбанку, Банку Кредит Дніпро і ПУМБ.

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