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Курс долара і євро на 3 вересня

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публікації
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25к
Курс долара і євро на 3 вересня

УНІАН

Вартість долара становить 27,02 грн, а євро – 32,00 грн.

У п'ятницю, 3 вересня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 4 та 5 вересня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 3 вересня:

  • Долар США – 27,02 грн (плюс 2 коп.).
  • Євро – 32,00 грн (плюс 7 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 2 вересня:

  • Долар США – 26,94/27,10 грн.
  • Євро – 31,70/32,05 грн.

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