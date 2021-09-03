Курс долара і євро на 3 вересня

Вартість долара становить 27,02 грн, а євро – 32,00 грн.
У п'ятницю, 3 вересня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 4 та 5 вересня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 3 вересня:
- Долар США – 27,02 грн (плюс 2 коп.).
- Євро – 32,00 грн (плюс 7 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 2 вересня:
- Долар США – 26,94/27,10 грн.
- Євро – 31,70/32,05 грн.
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