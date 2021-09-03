Курс долара і євро на 3 вересня

Курс долара і євро на 3 вересня

Вартість долара становить 27,02 грн, а євро – 32,00 грн.

У п'ятницю, 3 вересня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 4 та 5 вересня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 3 вересня:

Долар США – 27,02 грн (плюс 2 коп.).

Євро – 32,00 грн (плюс 7 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 2 вересня:

Долар США – 26,94/27,10 грн.

Євро – 31,70/32,05 грн.

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